Anabel Pantoja habla de cómo está su hija Alma y de su relación con David en medio de la investigación

Este jueves, Anabel Pantoja ha salido de casa y ha hecho declaraciones a los medios tras conocerse que se ha abierto una investigación a ella y a su pareja, David Rodríguez, como “presuntos responsables de un delito de maltrato infantil” a su hija Alma, de dos meses de vida, tal y como comunicó el TSJC (Tribunal Superior de Justicia de Canarias) el pasado jueves.

Este miércoles por la mañana, Anabel Pantoja también salió de casa y llevó a su hija Alma al hospital Materno Infantil de Gran Canaria, donde estuvo ingresada 18 días, para una revisión médica y también por orden de la jueza que quiere ver “cómo están evolucionando estas lesiones y ha pedido ampliar lo que hasta ahora se tenía”, según señaló Marisa Martín-Blázquez en ‘TardeAR’. En esta ocasión no fue captada por las cámaras sino que fue vista por una testigo que grabó a la influencer, con su hija y su madre Merchi saliendo del centro médico como se pudo ver en 'Y ahora Sonsoles'. Sin embargo, no hubo rastro de su pareja, David Rodríguez. En los últimos días se ha hablado de una supuesta crisis de pareja, algo sobre lo que ella se ha pronunciado.

Anabel Pantoja habla de su hija Alma y de David en medio de la investigación

Hoy jueves, Anabel Pantoja ha roto su silencio y cuando los medios le han preguntado por la investigación que se ha abierto sobre ella y a su pareja, ha señalado: “Os agradezco que estéis aquí antes que nada, pero yo tengo que hacer vida. Llevo una semana, diez días sin salir y no quiero perjudicar vuestro trabajo, así que quiero que no me perjudiquéis en mi vida”, ha señalado.

Sin querer dar detalles de la polémica en la que se han visto envueltos, la sobrina de Isabel Pantoja ha continuado diciendo: “Muchas gracias y ya está. Voy a hacer mi vida, si no os importa. No quiero hablar de nada más y simplemente daros las gracias, a los que estáis aquí personalmente, pero ya está”.

Anabel Pantoja ha pedido que se le deje llevar una vida normal. “Voy a intentar sacar a la peque, que se calma con los paseos. Llevo una semana intentando salir, sé que estáis aquí por vuestros jefes, sé que no estáis por gusto”, ha comentado mostrando empatía y comprensión por los periodistas que hacen guardia en su casa en Arguineguín.

Después, la influencer ha señalado: “Entiendo vuestro trabajo, pero entended nuestra situación también. Estoy intentando hacer vida, llevo unos días parada, quiero estar en mi pueblo tranquila. Yo entiendo que estéis aquí, me habéis visto, se me ha fotografiado de lejos, porque yo no he pactado nada tampoco. Ahora voy a intentar salir con mi niña, ir al supermercado y a la farmacia, quiero hacerlo de manera íntima”.

Anabel Pantoja ha explicado cómo se encuentra en estos momentos tan difíciles en los que están siendo investigados su pareja, David Rodríguez, y ella, por presunto maltrato infantil. “Yo estoy bien, no voy a entrar en polémica, porque así me lo han pedido”. Después, Anabel ha indicado cómo esta su hija: “La bebé está bien, gracias a Dios”.

Por último, la sobrina de Isabel Pantoja ha desmentido que le hubieran pagado por las fotos que publicó este miércoles la revista 'Semana' donde se veía a Anabel, con su pareja, su hija y los abuelos, durante su primera salida tras abandonar Alma el hospital. También se ha pronunciado sobre su relación con su pareja David y los rumores de crisis que se han producido en los últimos días. “Todo bien, pero lo que pasa es que es bueno seguir inventando para rellenar revistas y bloques en programas”.

Anabel Pantoja y su hija volvieron a ir al hospital el miércoles

David relató ante el juez problemas con su pareja Anabel Pantoja

A pesar de que Anabel Pantoja aseguró en un vídeo comunicado que lo que estaba ocurriendo se trataba de “un protocolo rutinario” y que “todo viene porque el 9 de enero Alma sufre un episodio, una crisis puntual”, la investigación por presunto maltrato infantil se abre porque los médicos ven que el relato de los padres no se corresponde con las lesiones internas que presentaba la hija de Anabel Pantoja al llegar al hospital. Fue entonces cuando remiten el parte de lesiones al juzgado de guardia, que “fue ratificado por un peritaje médico forense”.

La periodista Pilar Vidal explicó en el programa 'Y ahora Sonsoles' que David habló de "problemas de pareja" que tenían. “Ellos cuentan el episodio del coche. Lo único que solo hemos visto la declaración de David, no de Anabel, lo único que pasa es que la declaración de David se alargó más en el tiempo que la de Anabel, porque a lo mejor, por el nerviosismo o porque tampoco sabía si eso debía o no debía decirlo, empezó a hablar de problemas en la pareja. Problemas, pues lo típico, a lo mejor, te preguntan: '¿Pero ustedes estaban bien?' Y entonces él empezó a narrar una serie de hechos que hizo alertar un poco al juez, de decir: 'Oye, aquí pasa algo'. Habría que saber quién prestó declaración antes porque si fue él, probablemente a Anabel se le preguntó por eso también y a lo mejor dijo: 'Desde mi punto de vista todo está bien'”.

Por su parte, la periodista Marisa Martín Blázquez señaló en 'TardeAR' que David Rodríguez relató al juez algunos episodios a los que no hizo referencia la influencer durante su declaración. “Aunque no hubo contradicciones sí que hubo hechos que Anabel no relató y que a David, en su interrogatorio, que fue muy profuso, de alguna manera le fueron 'sacando'. Según iban hablanco con él, él iba explicando más cosas”, comentó este miércoles.

Martín Blázquez también comentó en 'TardeAR' que la declaración de Anabel Pantoja se alargó cuatro horas, el doble que la de David, “porque explicó varias veces y de manera reiterativa que su hija había tenido algún episodio más parecido al que sucedió en el momento que acontecen los hechos y que algo que es muy común en los bebés y a las que hemo sido mamás, nos ha sucedido en muchas ocasiones”.

En 'YAS', la periodista Paloma García-Pelayo comentó al respecto: “La información que tengo es muy concreta, hay contradicciones, los detalles creo que no es prudente llegar más allá, pero yo entiendo que no tiene que ver con las relaciones de la pareja sino con contradicciones que tienen que ver con los episodios que se están investigando, que es la causa y mecanismo por lo que se han producido unas lesiones que presuntamente están relacionadas con un maltrato infantil”.

García-Pelayo continuó diciendo: “Las declaraciones de los padres, según mi información, es que esta declaración se hizo de manera separada, presenta alguna contradicción y no coincidiría. Hay momentos en los que están los dos juntos pero en algunos momentos no están, hasta que la madre llega al vehículo donde está el padre con la niña, según él mismo ha narrado. Contradicciones que hay que verificar, contrastar y cotejar”. Además, también aclararon en el programa que “la imputación de Anabel Pantoja es preventiva, no es una imputación factual, por hechos consumados, que es la circunscrita a la figura de David”, que es quien estuvo con la niña.

Anabel Pantoja y David Rodríguez tienen abogados diferentes

Se va a investigar qué pasó días antes al ingreso, "qué hacían los padres, dónde estaban ellos, el bebé..."

Tras ello, García-Pelayo continuó dando más detalles de la investigación: “La información que tengo es muy concreta y hay contradicciones en los detalles, no es prudente de momento llegar más allá, pero entiendo que no tiene que ver con las relaciones de la pareja sino que las contradicciones tienen que ver con los episodios que se están investigando, que es la causa y el mecanismo por lo que se han producido unas lesiones, que presuntamente están relacionadas con maltrato infantil”.

Después, la colaboradora de 'YAS' añadió: “Va a ser importante o clave que se retrotraiga la investigación a días anteriores al episodio narrado, día 9 de enero. Los días anteriores hasta dónde el fiscal o el juez determinen, qué hacían, qué no hacían los padres, dónde estaban, con quién, el bebé en qué momentos estaba... Entiendo que tiene que ver con la actividad que pueda tener relación con esas lesiones presentadas a partir del día 9 de enero”. Paloma indicó que se ha comenzado la investigación desde el día 25 de diciembre, casi tres semanas antes del ingreso de la niña.

La periodista Martín-Blázquez también señaló en 'TardeAR' que la jueza “quiere recopilar todos los datos objetivos de los hechos, quiere decir, que entiendo que llamará a testigos que han estado al cargo de la niña en algún momento, todo lo que hemos hablado de las cámaras de seguridad”.