Una fuerte discusión de Anabel Pantoja y David Rodríguez en público desata los rumores de crisis

Anabel Pantoja y David Rodríguez pusieron rumbo a Sevilla tan solo dos días después de haber aterrizado en Gran Canaria, donde viven. Cuando aterrizaron en el aeropuerto les esperaba Merchi, la madre de Anabel. Las caras serias y la tensión que había en la pareja no pasaron desapercibidos, así como tampoco lo separados que iban caminando el uno del otro.

La periodista Sandra Aladro señaló Anabel Pantoja y David Rodríguez no están pasando por un buen momento y desveló que la pareja protagonizó una fuerte discusión en público, algo que ha desatado los rumores de una posible crisis de pareja.

Anabel Pantoja y David Rodríguez protagonizaron una fuerte discusión

Sandra Aladro dio los detalles de la tensa y fuerte discusión que mantuvieron Anabel y David en público antes de embarcar en el vuelo con destino a Sevilla. “Al llegar al aeropuerto de Las Palmas y a la vista de cualquiera que estuviera por allí, tuvieron una fortísima discusión. Una vez terminada cada uno se fue por un lado y no volvieron a hablarse durante las siguientes horas”, desveló la periodista en el programa ‘Vamos a ver’.

La colaboradora de televisión explicó que la pareja está atravesando “momentos complicados”. “No están siendo momentos fáciles. Ella no quiere estar sola en Canarias y viaja constantemente”, comentó Sandra Aladro.

Además, cabe recordar que aún están pendientes de que se archive la causa o no que les investiga por presunto maltrato infantil a su hija Alma tras haber estado ingresada en el hospital durante 18 días, una situación muy difícil que seguro acaba pasando factura a la pareja.

Anabel Pantoja y David tras aterrizar en Sevilla

Después, el periodista Antonio Rossi dio a conocer una información de última hora. Señaló que las circunstancias de la pareja “han cambiado” en las últimas semanas, lo que ha llevado a Anabel Pantoja a tomar una tajante decisión: cuando su novio fisioterapeuta vaya a trabajar a Córdoba, ella no se va a quedar sola con su hija en Canarias. “Va a estar más tiempo en Andalucía, donde no se encuentra sola tantos días. No le ha pedido que deje el trabajo”, comentó en el programa que presenta Joaquín Prat.

Por su parte, Belén Esteban, que es íntima amiga de Anabel, explicó el motivo del inesperado regreso de Anabel Pantoja y David Rodríguez a Sevilla. “Ella tiene que ir a Canarias y tiene que dar una vuelta a la casa. Pero ellos han decidido que como ella tiene en Sevilla a su madre y a David en Córdoba el trabajo, pues quieren estar con su gente. Su cuartel general es Canarias, su vida está allí, pero ahora quieren estar con su familia”, señaló en el programa 'Ni que fuéramos shhh', que finaliza su emisión este jueves 27 de marzo.

Kiko Matamoros asegura que "Anabel Pantoja no se fía de dejar solo a David"

La presentadora María Patiño recordó que, antes de que se conociera que la pareja tuvo una fortísima discusión, Kiko Matamoros explicó que el motivo de este repentino viaje de la pareja a Sevilla es porque Anabel Pantoja “no quiere dejar solo a David”. “Dice Matamoros: ‘Yo tengo la sensación de que va mucho a Andalucía últimamente y no se queda en Canarias, que tanto le gusta a ella, porque no se fía de dejar solo a David’ y yo miré a Belén [Esteban]”, dijo en el programa ‘Ni que fuéramos shhh’ este martes.

La presentadora continuó diciendo: “Belén puso cara de circunstancia, pero no negó ni dijo nada. Hoy, Sandra Aladro ha dicho que hay una pelea en el aeropuerto entre los dos y cada uno sale por separado del aeropuerto y además, Antonio Rossi cuenta que ha pasado algo que cambia las circunstancias completamente de Anabel y que a partir de ahora, va a pasar mucho más tiempo en Andalucía que en Canarias”.

El regreso a Sevilla de Anabel y David se produce días después de que la sobrina de Isabel Pantoja recogiera todas sus pertenencias del piso que tenía alquilado en Madrid. Tras la mudanza, la influencer protagonizó un tenso encuentro y perdió los nervios con los periodistas que estaban situados en la puerta de la vivienda.

Anabel Pantoja con su hija y su madre en Sevilla

Anabel Pantoja, muy criticada tras perer los nervios y enfadarse con la prensa

La actitud que tuvo Anabel Pantoja fue muy criticada y ella se vio obligada a emitir un comunicado, que fue muy comentado. “Qué pena y qué borde soy con la prensa. Lo que no se muestra en los programas de televisión es que llevaban toda la mañana grabando el interior del camión con todas mis pertenencias, a las personas que vinieron a ayudarme anónimas, en el balcón limpiando. En mis redes, saco lo que me apetece a mí y no lo que deciden las cámaras. Si soy simpática y agradable con esta empresa maravillosa con lo cual no me ha pagado. Siento por la prensa que está en la puerta, pero si me respetan, yo respeto. Los comportamientos de las personas tienen todos un por qué. Solo que es muy fácil decir que qué prepotente, qué borde...”, escribió en su Instagram.

Anabel Pantoja emite un comunicado

Un comunicado con el que Belén Esteban se mostró en desacuerdo. “No le doy la razón y yo la adoro y la quiero con locura y lo sabe”, manifestó en ‘Ni que fuéramos’, para después decir: “No me gusta verla así y cuando esta mañana lo he visto, no la he querido ni llamar. Me he disgustado”.

La expareja de Jesulín de Ubrique trató de excusa el comportamiento de su amiga: “Anabel no es así, de verdad, no es así. No ha actuado bien y hay que decirlo”, dijo en el programa que se emite en Canal Quickie y Ten. Después, Belén Esteban se mostró muy disgustada con su amiga, sobre quien dijo que no hace caso a los consejos que le dan. “Le decimos las cosas en las que se equivoca. Es lo mismo de siempre. Cuando llega al AVE, le decimos que saque una sonrisa. Ella no es así. Es una tía alegre, contenta, tiene a su niña, el agobio de estos meses lo entiendo, pero no lo justifica”, sentenció.

La presentadora Ana Rosa Quintana también criticó la actitud que tuvo Anabel Pantoja con la prensa. “Lo que es muy difícil es generalizar, lo siento Anabel Pantoja, no, no se puede generalizar”, manifestó, para después recordarle el trabajo que hacen los reporteros. “Ella tiene que entender que los que están haciendo la calle también lo tienen muy complicado”.

Tras ello, Ana Rosa le dio un consejo a la sobrina de Isabel Pantoja: “Hay que relajarse porque vivimos de los medios de comunicación y de las redes. Entonces, esto no es bueno”,. Eso sí, entiende que Anabel tiene que estar “nerviosa”, por la situación personal que vive: “Tiene que estar desesperada pero...”, señaló la presentadora, haciendo alusión que eso no justifica su comportamiento.