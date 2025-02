Rossi desvela "los verdaderos delitos" a los que podrían enfrentarse Anabel Pantoja y David por las lesiones de su hija

La investigación a Anabel Pantoja y su pareja, David Rodríguez, como presuntos responsables de un delito de maltrato infantil a su hija Alma, continúa abierta. La jueza del caso ya tiene en sus manos las imágenes de las cámaras de seguridad del centro comercial donde estuvo la pareja con su hija cuando la bebé sufrió una crisis. Ahora habrá que ver si en ellas se ve algo que aclare qué le pasó a la hija de Anabel y la causa de las lesiones con las que ingresó en el hospital Materno Infantil de Gran Canaria.

Como última hora del caso, el periodista Antonio Rossi ha desvelado “los dos posibles delitos” a los que podrían enfrentarse Anabel Pantoja y David Rodríguez por las lesiones de su hija. Mientras tanto, la pareja trata de llevar una vida normal aunque es imposible por la presión mediática a la que están expuestos. Anabel Pantoja, de 38 años, estalló este martes contra la prensa que se encuentra en las puertas de su casa desde que su hija Alma recibió el alta hospitalaria. Por su parte, tras 11 semanas de baja de paternidad, David Rodríguez, de 26 años, ha vuelto a su trabajo como fisioterapeuta en la clínica de Córdoba de Mariló de la Rubia, ex amiga íntima de Isabel Pantoja, con la que trabaja el novio de Anabel; aunque se espera que regrese hoy miércoles a Canarias. La madre de esta, Merchi, también se encuentra en Sevilla donde trabaja y se había pedido una excedencia para ayudar a su hija.

Este miércoles, el periodista Antonio Rossi, ha desvelado cuáles son los delitos a los que podría enfrentar la pareja si el caso no se archiva. "Pues, hoy vamos a contar cuáles son los verdaderos delitos a los que se podría enfrentar la pareja o David, depende de la jueza en este caso. Hasta ahora se ha hablado que están imputados por un presunto delito por maltrato, pero ya sabemos los dos posibles delitos en los que estarían calificados", ha señalado en el programa ‘Vamos a ver’.

Rossi ha continuado dando detalles de los pasos que está llevando a cabo el novio de Anabel: "Quiero decir que David vuelve hoy [a Las Palmas de Gran Canaria], además de trabajar, ha estado reunido con un gran equipo médico que le va a apoyar si llega la necesidad, se vuelve muy tranquilo, con una defensa muy bien armada y con posibilidades de tumbar todas las acusaciones que ahora mismo están sobre la misma, y encontrar un diagnóstico diferente al que les ha llevado a esta situación".

Después, ha sido cuanco el periodista Antonio Rossi ha desvelado los verdaderos delitos a los que podrían enfrentarse. Un delito por lesiones y otro de lesiones imprudentes graves, en caso de que la juez no archive el caso, que es una posibilidad que no se descarta todavía. "Ahora sabemos que el juez lo delimita en dos posibles delitos, uno de lesiones tipificado en el 147 del Código Penal, agravado con el 148 por haber se cometido sobre una menor de 16 años y sin perjuicio de otra calificación, además, en el 149. Y el segundo por el que puede optar el juez, todo esto si no se archiva, es el de lesiones imprudentes graves tipificado en el 152", ha comentado el colaborador en el programa de Telecinco.

La jueza ya tiene en sus manos las imágenes del centro comercial donde la hija de Anabel sufió la crisis

Como estrategia procesal, Anabel Pantoja y David Rodríguez tomaron la decisión de llevar su defensa por separado, cada uno con su abogado, algo que suele ser habitual, para que, en caso de que alguno de los dos tenga una responsabilidad penal, solo recaiga sobre uno y el otro pueda hacerse cargo del menor.

La investigación se centra sobre todo en David Rodríguez ya que él era quien estaba con su hija Alma en el coche, en el aparcamiento de un centro comercial, mientras Anabel Pantoja realizaba unas compras en el centro comercial. La niña sufrió una crisis que hizo que su padre practicase una serie de maniobras para auxiliarla, tal y como explicó en su declaración judicial que se filtró. Esta escena es clave en el proceso, por ello, el juez quiere analizar las imágenes de la cámara de seguridad para ver si lo que declaró David se corresponde y también, con el parte de lesiones de la menor.