Filtran la advertencia de la jueza a Anabel Pantoja y la puesta en marcha de la 'operación salvar a David'

Continúa abierta la investigación a Anabel Pantoja y David Rodríguez como “presuntos responsables de un delito de maltrato infantil” a su hija Alma, de dos meses de vida, según confirmó en un comunicado el Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC) y la juez está recabando todos los datos posibles para eclarecer la causa de las lesiones de la hija de Anabel. Por este motivo es que ha pedido el visionado de las cámaras de seguridad del centro comercial donde estuvieron el día que le dio la crisis a la hija de Anabel Pantoja. Además, según se ha conocido, la jueza ha impuesto como condición a los padres que tienen que acudir con su hija a las revisiones médicas y a la rehabilitación y sino, podría haber consecuencias, según ha señalado el abogado Jesús Alexis Bethencourt.

La investigación se abre después de el relato de los padres no concordara con las lesiones que presentaba la bebé. El hospital, donde estuvo ingresada Alma del 11 al 27 de enero, remitió "un parte de lesiones" al juzgado de guardia el 17 de enero. Un informe que "fue ratificado por un peritaje médico forense". Cabe recordar que Anabel y David no fueron detenidos ni se interpuso medidas cautelares para ellos y están con su hija Alma en casa.

La advertencia de la jueza a Anabel Pantoja y David Rodríguez

El abogado Jesús Alexis Bethencourt contó las últimas novedades del caso de la hija de Anabel Pantoja. "Puedo confirmar dos novedades importantes una, que van a agradecer los padres de la menor, que es que se mantienen las medidas que en su día acordó el Juzgado de instrucción número 3 de las palmas, han sido ratificadas íntegramente por el Juzgado número 4 de San Bartolomé de Tirajana a través de su señoría doña Lorena Quiles", señaló en el programa 'TardeAR'.

Sin embargo, según reveleó el letrado canario, la juez les ha dado una advertencia: "Aunque su señoría ha recalcado y lo ha desarrollado mucho y le ha advertido a los padres que la ausencia injustificada de la niña a las revisiones médicas semanales en el hospital Materno Infantil de Gran Canaria, así como a la rehabilitación que tiene ordenada, les puede costar una reforma de modificaciones a su prejuicio, eso que quede claro.

Bethencourt continuó explicando: "En segundo lugar, la jueza ha ordenado indagar a la policía en la relación que mantienen los progenitores por si pudiera haber indicios un delito de maltrato en el ámbito de la familia. Me consta que ya anteriormente lo ordenó el Juzgado número 3 de Las Palmas de Gran Canaria donde no se detectó nada y eso ayudó mucho a que los padres pudieran mantener la guardia y custodia de la menor pero ahora se ha ordenado investigar ciertas cuestiones que no ven claro la jueza que estén... o las ve oscuras, ve que no se aclararon muy bien. Como pudieran ser el desarrollo de perfiles de violencia vicaria, que no se han observado insisto, pero que se ha ordenado investigar porque están insistiendo en la faceta de que haya podido haber un maltrato infantil pueda estar en el entorno de un maltrato mayor vicario también es posible, que no lo digo yo, pero se está investigando. Siempre está la presunción de inocencia".

Por último, el abogado señaló: "Y todo esto va a tener mucho que ver con la duración de la instrucción porque si hay secuelas graves en el menor, las penas pueden llegar hasta los 10 años de prisión".

El abogado Jesús Alexis Bethencourt da las últimas novedades

La periodista Leticia Requejo reveló también los abogados de Anabel Pantoja y David Rodríguez han iniciado una estrategia de cara a demostrar que el fisioterapeuta "es un buen padre". A ello le han puesto el nombre 'Operación Salvar a David'. Una operación en la que están juntos y unidos, a pesar de que en los últimos días se había hablado de una posible crisis de Anabel y David ya que últimamente se les había visto entrar y salir por separado de casa. Sin embargo, este viernes se les captó juntos con su hija dando un paseo y comiendo en una terraza de un bar junto a la madre de Anabel, Merchi.

Requejo dio todos los detalles de esta 'operación salvar a David': "30 expertos de diferente índole están trabajando desde hace cinco días en la llamada 'operación salvar a David'. ¿En qué consiste? Un único objetivo que es demostrar que siempre ha sido muy buen padre. En esta operación hay muchísima gente implicada, al tanto están David y Anabel. La defensa de David y Anabel es por separado, se ha tomado hace apenas unas horas y esta 'operación salvar a David’, ha sido clave para que tengan distintos abogados y defensa distinta", señaló en 'TardeAR'. "Para salvarle de una hipotética sentencia condenatoria. Lo están preparando de cara a unos meses para presentarle como parte de la defensa en el caso en el que hubiese un juicio, van con todo y a sacar toda la artillería", añadió la periodista.

Leticia continuó dando más detalles de la operación y desveló el nombre de la persona que les va a ayudar. "Todo este quipo que hay en la operación están con Anabel, dando todo el apoyo a David. Anabel y David están juntos y unidos pero además, le piden que ejecuten esta operación a alguien conocido, que a Isabel Pantoja no le va a hacer ninguna gracia, a su ex amiga íntima, Mariló de la Rubia". Y continuó diciendo: "En Madrid no se está llevando a cabo esta operación y son 28 facultativos. El abogado penal de David es quien recomienda a la pareja ejecutar toda esta operación y buscar a toda esta gente. La recomendación legal que les hacen es: 'tenemos que demostrar, como sea, con toda la información que tenemos desde el hospital y desde un juzgado, que David siempre ha sido muy buen padre'".

Requejo desveló que la operación "se ha activado desde hace 5 días" y es "una operación liderada por Anabel y David de forma conjunta y están unidos pero aquí lo importante es quien ejecuta y lidera esta operación. La persona es Mariló, la ex amiga íntima de Isabel Pantoja, que trabaja en la misma clínica que David, que es fisioterapeuta". Toda esta 'operación salvar a David' se pone en marcha ya que "ellos ven con más posibilidades que se pueda celebrar el juicio".

Por qué se ha elegido a Mariló para la 'operación salvar a David'

La periodista Leticia Requejo dio las útimas novedades y detalles de esta 'operación salvar a David' y de por qué se ha elegido a Mariló. "El abogado penal de David le pide a la pareja que busque a una persona de su confianza que tenga ciertos conocimientos médicos para demostrar que David es un buen padre. Tras varias conversaciones entre la pareja, llegan a la conclusión de que Mariló es la persona indicada porque lleva 30 años trabajando en una de las clínicas más reconocidas de Córdoba y que tiene muchísimos contactos a nivel médico. A mí por lo que me cuentan, es que hace seis días le llega esta propuesta a través del abogado a la propia Mariló y ella, por el cariño, ya no que le tiene a Isabel Pantoja o a Anabel, sobre todo por David, dice que sí, no se lo piensa dos veces, dice que va a participar en todo lo que se le pida".

Requejo continuó diciendo: "Desde hace seis días, la maquinaria se activa y se pone a buscar a facultativos de diferente índole para recopilar la información que se le pide para demostrar que David es un buen padre y desde entonces, se ha llegado a reunir con más de 28 facultativos. Se trabaja en base a una documentación que llega por parte de un juzgado y del hospital Materno Infantil. David y Anabel están súper agradecidos a lo que está haciendo Mariló porque no es nada fácil y ella está buscando una documentación por si el día de mañana se celebra un juicio, que la defensa lo presente como parte de las pruebas".