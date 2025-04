Ana Obregón se pronuncia tras publicarse que es "imposible" que su hijo Aless sea el padre de Anita

Ana Obregón está que trina y ha estallado después de que se haya puesto en duda la paternidad de su nieta, Ana Sandra, que nació el 20 de marzo de 2023, hace dos años en Miami (EEUU) por gestación subrogada donde se utilizó material genético de su hijo Aless, que murió el 13 de mayo de 2020 a los 27 años de edad a causa de un cáncer -padecía sarcoma de Ewing-.

La revista ‘Lecturas’ ha reabierto el debate de si es posible que Anita sea hija de Aless Lequio o es algo “imposible”, como asegura Luis Pliego, director de la publicación, después de haber analizado con varios abogados el caso de la actriz y presentadora y cómo es la situación legal en España.

Además, unas declaraciones de Alessandro Lequio también hicieron saltar las alarmas: “No es hija de mi hijo Aless, es hija de Ana”, señaló en el programa ‘Vamos a ver’. Con estas palabras quería aclarar que Anita no va a recibir parte de su herencia, algo con lo que su ex, Ana Obregón, también estaba de acuerdo: “Es verdad que, legalmente, mi hija no tiene ningún derecho a la herencia de Alessandro. Anita es mi hija adoptiva, aunque biológicamente es hija de Aless”, señaló, queriendo aclarar que Lequio se refería al ámbito legal y no biológico.

Ponen en duda que la nieta de Ana Obregón sea hija de su hijo Aless Lequio

Ana Obregón, que acaba de cumplir 70 años, explicó que su hijo Aless Lequio congeló su esperma con la intención de tener hijos con su entonces pareja, Carolina Monje, antes de comenzar la quimioterapia, algo que le recomendaron los médicos, porque el tratamiento es tan fuerte que puede afectar a la fertilidad. “Estas muestras estaban conservadas en Estados Unidos”, según declaró la actriz a la revista ‘¡Hola!’ en abril de 2023.

Sin embargo, ‘Lecturas’ publicó en ese momento unas fotografías de Aless Lequio yendo a la clínica de fertilidad IVI de Madrid, acompañado por su padre y por su novia de entonces, Raquel Rodríguez, con la que rompió semanas después. Unas imágenes que fueron realizadas el 6 de abril de 2018, dos días antes de viajar al hospital Memorial Sloan Kettering Cancer Center de Nueva York, donde estuvo nueve meses ingresado.

Ana Obregón también explicó en la revista que la última voluntad de su hijo Aless era traer un hijo suyo al mundo. “Esto se llama 'testamento ológrafo' y se produce cuando una persona, ante dos testigos, expresa sus últimos deseos, aunque, por las circunstancias que sean, el notario no pueda estar presente en ese momento. Pero este documento existe y es legal”, explicó.

Ahora, la revista ‘Lecturas’ apunta a que hay muchas dudas en torno a la paternidad de Anita, algo que ha explicado su director Luis Pliego en ‘TardeAR’. “Según la ley española es imposible que sea su hijo. La muestra de semen la da Aless Lequio antes de iniciar su tratamiento para el cáncer, que además es algo habitual porque te recomiendan que lo hagas”.

Portada de Lecturas

Según Pliego, el hijo de Ana Obregón debería haber firmado una autorización de su donación para poder trasladarla de Madrid a Nueva York (Estados Unidos) y esta no puede hacerse sin la supervisión del Ministerio de Sanidad. “Una clínica no puede mover ese tipo de material genético y trasladarlo si no hay una petición por escrito de la persona que ha fallecido, y ante un notario” y ha comentado que es algo de lo que “su madre no puede disponer de él”. “Esto es o su pareja o su mujer, y para un uso en el primer año después del fallecimiento de la persona que ha hecho la donación”, ha señalado incidiendo en que legalmente solo se puede mantener la muestra un año después del fallecimiento de la persona y Ana Sandra nació casi tres años después.

Después, el colaborador también ha indicado que “hay una asociación pública de reproducción asistida que supervisa todos estos movimientos. Por lo que según la ley española no se puede coger ni trasladarlo a Estados Unidos… esto además, es una ‘super operación’ porque se lleva criogenizado en unas condiciones muy especiales”.

Pliego también ha puesto en duda la legalidad del testamento ológrafo, como también refleja la revista. “Ana Obregón ha hablado de un testamento que una persona puede firmar a viva voz en el lecho de muerte, pero es que esto no existe. Esto no sirve ante ley, una clínica no puede moverlo sin la petición por escrito y ante un notario”.

La abogada Marisa Bautista ha explicado en la revista que “con el Código Civil en la mano, esta menor no puede estar registrada en España como hija de Ana Obregón”. El Tribunal Supremo ha establecido en varias sentencias que la única vía legal para la regularización administrativa de una menor es la adopción, no la filiación. “No podría ganar una demanda de filiación porque el ADN no es suyo, es de su hijo”, ha apuntado.

Sin embargo, la revista ha asegurado que “este supuesto es inviable” también. La abogada Nuria González ha asegurado que “la gestación subrogada en España es ilegal y es un delito. No se puede decir en ningún caso que Ana Obregón sea madre de esta menor. La ley española no lo permite”. Además, ha explicado que la ley en España establece que no puede haber “una diferencia de edad mayor de 45 años entre el adoptante y el adoptado” y Ana Obregón tenía 68 años cuando nació Ana Sandra. La revista también ha indicado que cuando la actriz se refiere a Anita como “mi hija adoptiva”, “no está diciendo la verdad de cara a lo establecido en nuestra legislación”.

La abogada Nuria González también ha arrojado dudas sobre el método que se ha empleado para que naciera Anita, con material genético del hijo fallecido de Ana Obregón. “Solo hay un supuesto en el que tú puedes utilizar el semen de una persona fallecida, que es con su pareja habitual y nunca más de un año después de la muerte de esa persona. En el caso que nos ocupa, no se da ninguna de las dos circunstancias, aunque hubiera firmado un consentimiento expreso”.

Ana Obregón con su hijo Aless Lequio

Ana Obregón estalla tras ponerse en duda la paternidad de su nieta Anita

Ana Obregón ha estallado tras la información que se ha publicado, donde se pone en duda la paternidad de su nieta Anita. “Primero, me dejan alucinada con la cantidad de tonterías que tengo que aguantar. Segundo, la primera y más evidente prueba biológica es que Anita es calcada a su padre. Una calcamonía exacta”, ha señalado la actriz a la revista ‘¡Hola!’haciendo alusión al gran parecido físico que tienen Anita y su padre, algo incuestionable.

La actriz, presentadora y bióloga ha querido frenar las especulaciones y ha asegurado que ella le hizo unas pruebas de ADN a la pequeña. “Tercero, que esto hace daño mi inteligencia, como titulada en biología. Porque lo primero que hice con Anita después de dejar el hospital fue una prueba de ADN, porque yo también quería quedarme tranquila”.

Por último, Ana Obregón ha advertido que se reserva el derecho a emprender “las acciones judiciales por la falsedad de estas informaciones”.