Siete americanas para estrenar esta primavera cuando digas adiós a los abrigos

Si hay una prenda que nunca falla, haga frío o calor, es el blazer. Ahora todavía es pronto, pero en unas semanas, muchos días no tendremos que llevar abrigo y será su momento de brillar. No hay nada como una americana bien elegida para elevar cualquier look sin esfuerzo. Con pantalones vaqueros y zapatillas deportivas para el día, sobre un vestido para la noche o con pantalones de pinza para sumarle unas buenas dosis de elegancia al conjunto más formal.

Las expertas en moda lo tienen claro: es la prenda comodín. Hailey Bieber lo lleva con camiseta y jeans, Ashley Olsen apuesta por el estilo oversize, y el legado de la princesa Diana nos recuerda que el blazer masculino sigue siendo un acierto absoluto. Esta primavera de 2025, hay para todos los gustos: desde estampadas a las que están confeccionadas con tweed o sarga.

Invertir en un blazer es invertir en estilo atemporal y en un básico para toda la vida. Si aún no tienes uno favorito, quizás esta sea la excusa perfecta para hacerte con el tuyo. De Zara a Amazon, pasando por Celia B, entre otras firmas, nos hemos lanzado en la búsqueda de la americana más bonita de la primavera y aquí van nuestras propuestas.

Americana azul marino

Es todo un clásico de la primavera, más incluso que su versión en negra. Esta americana azul marino es perfecta para combinar con los looks con camisetas navy, pantalones vaqueros... Lleva el sello de Sprinfield y se puede encontrar en Amazon.

COMPRAR EN AMAZON

Americana de Springfield, a la venta en Amazon

Americana de piel

Negra, sí, pero lo que marca la diferencia de esta blazer es que su corte es de estilo militar (recuerda a los diseños de Balmain, salvando las diferencias, y el precio) y es de piel. También se puede encontrar en Amazon.

COMPRAR EN AMAZON

Americana de piel, a la venta en Amazon

Americana estampada

De la firma española Celia B, esta chaqueta estampada tiene todo para marcar la diferencia. Es de color marrón y cuenta con unos bordados de flores que se salen de lo habitual. El corte ancho y la silueta fluida, además, está confeccionada con 100% algodón. Su precio es de 240,95 €.

Americana de Celia B

Americana de manga corta

Este americana con cuerpo de cuello redondo y manga corta es de Zara. De color blanco, cuenta con cierre frontal cruzado con botones y su precio es de 45,95 €.

Americana de Zara

Americana de sarga

Para esos días en los que las temperaturas no son tan bajas, se agradece una americana de un tejido menos ligero, como la sarga. En la firma española SKFK hemos encontrado esta blazer larga de corte recto en tejido fluido de sarga que tiene un precio de 159 €.

Americana de SKFK

Blazer 'oversize'

Confecionada en canalé de terciopelo, esta blazer de NKN cuenta con detalles de hilo metálico, cuello con solapas y bolsillos frontales.En color verde, tiene un precio de 59,50 €.

Americana de NKN

Americana estilo new look

Entre las novedades de SHEIN hemos encontrado esta americana en color rojo, ideal para marcar cintura que recuerda a las icónicas blazers del estilo 'new look'. También está disponible en otros colores, como el granate, el negro... por 21,99 €.

Americana de SHEIN