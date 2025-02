Una amenaza de muerte y un fuerte altercado entre Jaime Ostos Jr. con María Ángeles Grajal y Jacobo Ostos

Después de que Jaime Ostos Jr. estuviera en el programa ‘Y ahora Sonsoles’, donde llegó a entrar en directo María Ángeles Grajal, que acabó arremetiendo contra Sonsoles Ónega, el hijo mayor de Jaime Ostos acudió al hotel Wellington de Madrid donde se encontraba la doctora, para increparle por la publicación del libro de memorias de su padre, ‘Jaime Ostos, sin filtros’, que está dando tanto de qué hablar. Un libro que la doctora ha publicado sin el consentimiento de los hijos mayores del torero y que estos tachan de ser mentiras.

María Ángeles Grajal se encontraba en la entrega de premios ‘Las Meninas de España’ -evento al que estaba invitada también la infanta Elena pero que no pudo acudir ya que está enferma con bronquitis- cuando apareció por sorpresa Jaime Ostos Jr., que no estaba invitado al acto. Fue entonces cuando se produjo el altercado familiar.

Grave altercado entre los hijos de Jaime Ostos que acabó con una denuncia policial

Cuando los invitados se iban a sentar para la cena, apareció Jaime Ostos Jr., hijo del fallecido torero y Consuelo Alcalá. Nada más verle en el salón, María Ángeles Grajal fue hacia él para pedirle que abandonara el hotel de inmediato. Entre empujones y gritos, Jaime Ostos salió del lugar y cuando ya estaba en la calle, subiéndose a un taxi, su hermano Jacobo Ostos fue corriendo hacia él tras contarle su madre que Jaime le había amenazado de muerte. “Le ha amenazado y mi madre está llorando. Ha venido a provocar y voy a denunciarlo a la policía. Le ha puesto el dedo en el costado diciéndole que la iba a matar. Se merecía de todo por amenazar a mi madre pero he podido contenerme y no le he tocado”, señaló el DJ.

Se produjo un forcejeo entre hermanos en la puerta del hotel. Jacobo le habló a gritos y le quitó el móvil a su hermano para después lanzarlo al interior del taxi en el que estaba montado, según cuenta la periodista Beatriz Cortázar. En un vídeo que ha publicado ‘Vanitatis’, se puede ver cómo Jacobo Ostos va hacia el taxi e increpó a su hermano, diciéndole: “A mi madre le vas a matar, pedazo de mierda”. El personal de seguridad del hotel, le retuvo para evitar una grave incidente o pelea y se lo llevó.

Tras el altercado entre los hermanos, Jacobo Ostos llamó a la policía para denunciar a su hermano y al poco tiempo, la policía se personó en el hotel de Madrid.

María Ángeles Grajal y su hijo Jacobo Ostos en la entrega de premios

Mientras algunos testigos, como Beatriz Cortázar, aseguran que Jacobo Ostos no agredió físicamente a Jaime y vieron cómo este se arañó en el pómulo al quitarle el móvil, Jaime Ostos Jr. ha enviado una foto en la que se ve que tiene el rostro arañado y con sangre al programa ‘Es la mañana de Federico’.

Gabriela Ostos también ha asegurado que su hermano Jaime tuvo que acudir a urgencias y negó que su hermano hubiera amenazado de muerte a nadie. Según ella María Ángeles Grajal lleva mucho tiempo queriendo denunciar a Jaime y su hermano Jacobo “es muy ingenuo” ya que el origen de toda la polémica sería la herencia de Jaime Ostos, según publica ‘Chic’.

Tras irse Jaime Ostos en el taxi, María Ángeles Grajal continuó con la entrega de premios y después, acudió a una comisaría de policía para interponer una demanda por amenazas contra Jaime Ostos Jr.

La viuda de Jaime Ostos evitó hacer declaraciones a los medios sobre lo sucedido. “No tengo nada que decir”, señaló. Sin embargo, si confesó haber vivido un momento delicado y de muchos nervios cuando el hijo de su marido apareció en el acto. “Por supuesto”, manifestó.

María Ángeles Grajal acude a la comisaría

Polémica por la publicación del libro de memorias de Jaime Ostos

Este martes 18 de marzo es la presentación del libro de memorias ‘Jaime Ostos, Sin filtros’, que firma su viuda María Ángeles Grajal. Un libro que viene envuelto en polémica ya que habla en primera persona de diferentes momentos de la vida del torero sin que haya grabaciones que ratifiquen que fue el propio Jaime Ostos quien le contó las anécdotas que ella refleja en el libro. Por ejemplo relata que Jaime Ostos vivió una noche desenfrenada, supuestamente, con el rey Juan Carlos I y dos vedettes en un hotel de Zaragoza cuando ambos estaban solteros.

“El libro de Jaime tiene 350 páginas y los medios que han filtrado sacan dos líneas. Y hay 20 capítulos. Han sido 14 años escribiéndolo, muchos. Es un derecho”, señaló María Ángeles Grajal a los medios antes de que se produjera el altercado con Jaime Ostos Jr. en los premios.

“Me ha contado desde que nació. Yo he vivido 40 años, otras personas vivieron antes y yo no les quito el sitio, también vienen en el libro. Y él quería que yo las publicara”, explicó la doctora, para después tachar de “tonterías” el que se le pida si tiene las grabaciones para demostrar que Jaime le contó verdaderamente esos episodios que ella ha relatado. “¿Tú tendrías que pedir pruebas a tu marido si cuentas algo que has vivido con él? Por favor”, señaló enfadada.

En el libro, María Ángeles Grajal también relata cómo fue la noche de amor que pasó Jaime Ostos junto a la actriz Faye Dunaway, habla de su matrimonio con su primera mujer, Consuelo Alcalá y desvela todas las mentiras que el torero tuvo que decir para obtener la nulidad eclesiástica. También habla de las veces que Grajal trató de mediar entre Jaime Ostos y sus hijos mayores y hay escasas líneas para el otro gran amor en la vida del torero, Lita Trujillo.