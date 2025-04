El gran enfado de Amaia Montero con Cayetana Guillén Cuervo obliga a esta a emitir un comunicado urgente

Cayetana Guillén Cuervo se ha visto obligada a emitir un comunicado urgente en el que ha pedido disculpas y ha manifestado la tristeza que siente tras meter la pata y confirmar, lo que ya era un secreto a voces pero aún no se había hecho oficial, el regreso de Amaia Montero a La Oreja de Van Gogh tras la abrupta salida de Leire Martínez, que estuvo al frente de la banda desde 2018, durante 17 años.

La actriz y presentadora se dejó llevar por la emoción del momento y, de forma totalmente inocente, incumplió la promesa que le había hecho a su íntima amiga Amaia Montero de mantener en secreto que regresaba a La Oreja de Van Gogh. La reacción de la cantante vasca no se hizo esperar y el enfado que tiene con Cayetana ha sido tal, que le ha dejado de seguir en las redes sociales.

Si esta ha sido la reacción pública de Amaia Montero, la conversación que han debido de tener en privado ha tenido que ser de aúpa, a juzgar por el comunicado que se ha visto obligada a emitir Cayetana Guillén Cuervo, de 55 años.

Cayetana Guillén Cuervo emite un comunicado tras confirmar el regreso de Amaia Montero

Tras la polémica suscitada, Cayetana Guillén Cuervo ha emitido este comunicado urgente pidiendo perdón por sus palabras sobre Amaia Montero, quien se ha sentido traicionada por su amiga. "Ante la repercusión de mis declaraciones sobre un supuesto regreso de Amaia Montero a La Oreja de Van Gogh, quiero aclarar lo sucedido y pedir disculpas por la confusión que se ha podido generar. Nada más lejos de mi intención".

Entonces, la hija de Gemma Cuervo y Fernando Guillén, explicó cómo y por qué ella habló del regreso de Amaia Montero a los medios en un photocall. "Durante la fiesta de nominados de los premios Talía, mientras atendía a los medios de comunicación, la periodista me comunicó: "sabemos que eres muy amiga de Amaia Montero y ha vuelto a La Oreja de Van Gogh, queríamos saber qué pensaste cuando salió esa noticia".

Tras ello, Cayetana Guillén Cuervo, Omar Ayyashi Ramiro, con quien tiene un hijo Leo, que es ahijado de Amaia Montero, explicó que fue lo que pasó y le llevó a meter la pata. "Desde la emoción, el amor y la admiración profunda que siento por ella, respondí ilusionada recordando una conversación entre amigas en las que expresó con cariño su deseo de volver a la música pidiéndome que no trascendiera, porque no sabía ni cuándo ni cómo", quiso aclarar la actriz en el comunicado publicado en su cuenta de Instagram. Después confesó: "Mi respuesta a la prensa fue desde la inocencia, la ilusión y el amor que siento por ella".

Consciente de que ha incumplido la promesa que le hizo a Amaia Montero, que le hizo prometer por su hijo Leo que iba a mantener el secreto de que regresaba a La Oreja de Van Gogh, se ha visto obligada a pedir perdón públicamente. "Lamento profundamente que mis palabras hayan provocado toda esta situación. Me siento muy triste por lo ocurrido y pido disculpas de todo corazón", finalizó diciendo en el escrito.

Cayetana Guillén emite un comunicado urgente sobre Amaia Montero

La metedura de pata de Cayetana Guillén Cuervo con Amaia Montero

Lo cierto es que Cayetana Guillén Cuervo ha protagonizado uno de los ‘momentazos’ del año 2025 de forma totalmente inocente. Todo ocurrió en el photocall de la gala de los premios Talía 2025, organizado por el Ayuntamiento de Madrid. Como la propia actriz y presentadora ha relatado en el comunicado, una reportera le preguntó: "Sabemos que eres muy amiga de Amaia Montero y ha vuelto a 'La Oreja de Van Gogh', entonces bueno, queremos saber un poco qué pensaste cuando salió esta noticia". Una pregunta que algunos han tachado de tendenciosa y de mala baba mientras que otros consideran que la propia periodista creyó que la noticia ya estaba confirmada ya que se viene hablando del regreso de Amaia Montero desde hace mucho tiempo.

Ante tal afirmación, dando por hecho el regreso de la cantante a la banda, Cayetana Guillen Cuervo confesó: "Yo lo sé desde hace mucho pero le prometí... pero es que no lo dije ni en casa no se lo dije a nadie. Ella me pidió que por favor no lo dijera a nadie y yo no lo dije a nadie. Me dijo 'por favor, por mi ahijado'. Ya sabéis que Amaia es la madrina de mi hijo, me dijo 'por favor, por Leo'. Y no se lo conté a nadie, a nadie", dijo presa de la emoción y sintiéndose liberada, creyendo que por fin ya podía revelar el secreto que había guardado durante estos meses.

Tras ello, le preguntaron cuál fue su reacción cuando Amaia Montero le contó que volvía a La Oreja de Van Gogh y Cayetana reveló: "Yo me eché a llorar al teléfono, vamos. Me dijo: 'te lo voy a contar pero por fa, Caye, dijo, esto va conmigo a...'. Y cada vez que me preguntabais, yo lo sabía, y estoy muy contenta", manifestó sin saber que acababa de meter la pata hasta el fondo.

Después, comentó cómo se encontraba Amaia Montero en estos momentos. "Ella está muy bien, está ilusionada, está con mucha cautela y muy agradecida al amor que todo el mundo le tiene. Cuando salió con Karol G aquello fue una cosa maravillosa, España le demostró su amor y yo creo que lo van a petar, eh".