Alejandro Sanz, devastado por la muerte de dos amigos en el derrumbe de una discoteca en República Dominicana

Duro golpe para Alejandro Sanz. El cantante, que disfrutaba de una feliz etapa de su vida, tanto en lo personal como en lo profesional, afronta la dolorosa pérdida de dos de sus grandes amigos, a los que consideraba su familia. Así lo ha comunicado a través de sus redes sociales, donde ha compartido su dolor e impotencia en este duro momento.

“Mi corazón está lleno de dolor, incertidumbre, no lo entiendo, no lo proceso, no puedo y no quiero” ha escrito en su perfil de Instagram el artista sobre la tragedia que hace unas horas vivían en República Dominicana por el derrumbe del techo de una discoteca.

Fue la madrugada del pasado martes cuando el techo de la discoteca Jet Set, una de las más populares de Santo Domingo, se derrumbaba con la sala llena. Esa noche, decenas de personas acudieron a la fiesta que cada lunes organizaba la discoteca, que ese día contaba con la actuación de Ruby Pérez, una de las grandes figuras del merengue.

Un trágico accidente que por el momento se ha cobrado, por el momento, la muerte de 184 personas, entre ellas dos íntimos amigos de Alejandro Sanz.

Alejandro Sanz ha mostrado su dolor por la muerte de sus amigos. Foto: Instagram @alejandrosanz

El dolor de Alejandro Sanz por la muerte de sus amigos: “En un solo segundo nos cambia la vida, o nos la quita”

“La familia Grullón es mi familia, la elegida. Es terrible e inimaginable. Dominicana estoy con ustedes, fuertemente” ha escrito Alejandro Sanz en sus redes sociales, haciendo referencia a su gran pérdida. Y es que, entre los fallecidos en esta tragedia se encuentran Eduardo Grullón y su mujer, Johanna Rodríguez, para quienes el cantante ha tenido unas bonitas palabras.

Así, en su perfil de Instagram, Alejandro Sanz ha escrito: “En un solo segundo nos cambia la vida o nos la quita. Compadre, Eduardo; comadre Johanna… Solo nombraros, duele. Los momentos pasan a ser recuerdos que se clavan… Que gritan de rabia sin llegar a entender nada. Aquí dejáis un abismo demasiado silencioso”. Unas palabras de dolor y tristeza que el cantante ha acompañado de varias imágenes de momentos compartidos con sus amigos.

Además, en su mensaje, Alejandro Sanz ha hecho una promesa a sus amigos: “Cuidaré de nuestra familia, recordando que todos, absolutamente todos los segundos son importantes. Os quiero”.

Eduardo Grullón era presidente del grupo financiero AFP Popular, que horas después de la tragedia en la discoteca Jet Set confirmaba su muerte y la de su mujer. “Grupo Popular lamenta profundamente este hecho que enluta la nación, agradece de forma muy sincera las muertas de condolencia y extiende su solidaridad a todos los afectados en este incidente y sus familiares”. En el derrumbe de la discoteca también ha fallecido la hermana del empresario, Alexandra Grullón y su marido, Eduardo Guarionex Estrella Cruz, hijo del ministro de Obras Públicas y Comunicaciones del país, Eduardo Estrella.

Alejandro Sanz ha recordado a sus amigos con estas imágenes juntos. Foto: Instagram @alejandrosanz

Julio Iglesias y otros famosos, volcados con la tragedia de la discoteca Jet Set

Como era de esperar, esta tragedia ha conmocionado al mundo, y han sido muchos los famosos que han querido mostrar su apoyo a República Dominicana. Nombres como el de Julio Iglesias, quien tiene su hogar familiar en Punta Cana, quien ha mandado un sentido mensaje: “Mi queridísima República Dominicana. Lo sucedido en Jet Set, que ha afectado terriblemente a tantas gentes que fueron a ver a mi querido Rubby Pérez, nos ha enseñado a todos lo frágil que es la vida. A todas las familias que están sufriendo por esa circunstancia, mis oraciones y mi cariño. Un abrazo del alma”.

A través de las redes sociales, Romeo Santos también ha compartido su dolor y su recuerdo a Rubby Pérez, el artista que actuaba esa noche en la discoteca Jet Set, que también se encuentra entre los fallecidos.: “Tengo los ánimos por el suelo con esta horrenda tragedia que ha impactado a mi República Dominicana. Me uno a la tristeza y de modo personal me afecta bastante la pérdida de nuestro queridísimo y admirado Rubby Pérez. Un gran ser humano a quien no solo crecí idolatrando sino que también tuve el privilegio y honor de colaborar”