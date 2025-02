Del dinero y casas que tiene Aitana al baile sexy y viral que le enseñó a David Broncano

La cantante Aitana acudió al programa ‘La Revuelta’ este miércoles para promocionar su documental, ‘Metaformosis’, que se estrena en Netflix el próximo viernes próximo 28 de febrero, donde mostrará a sus fans cómo es su día a día, hablará de la hipocondría que padece, que es un Trastorno de Ansiedad por enfermedad, y también de su ruptura sentimental con su ex, el cantante Sebastián Yatra. En el docureality también se podrá ver cómo le ha cambiado la vida a Aitana en los últimos siete años tras hacerse famosa después de ser concursante de ‘Operación Triunfo’ 2017.

Además, Aitana Ocaña habló en el programa de TVE de la depresión que padece, de la que ya habló horas antes en otra entrevista, y respondió a la mítica pregunta que hace David Broncano en su programa, de cuánto dinero tiene en el banco, dejando a todos sorprendidos ya que tan solo tiene 25 años. Uno de los momentos más divertidos y virales de la noche, fue cuando Aitana enseñó al presentador de ‘La Revuelta’ a hacer los movimientos de culo y el baile que hace la catalana sobre el escenario que tantas críticas le han traído a la catalana.

Aitana desvela el dinero y patrimonio que tiene

Cuando David Broncano le preguntó a Aitana Ocaña por su patrimonio, esta miró a su padre, Cosme Ocaña, que estaba sentado entre el público y le pidió permiso. “¿Lo puedo decir papá? Yo lo diría. En patrimonio, espera que a lo mejor me lo estoy inventado, tengo cuatro casas. De las cuales en una vivo [en la de Madrid], en la otra también vivo, que es en Miami, y las otras dos las tengo alquiladas”. Al comentarle David si estaban a buen precio, ella afirmó: “Sí, están a buen precio”, señaló después de que el presentador le preguntara por ello.

Después, Aitana desveló el patrimonio que tiene. “Entonces, en cuanto a patrimonio, por las casas, sería 4,5 millones y medio o algo así. Yo creo que me he venido muy arriba, papá, no lo sé, me la estoy jugando. Y lo demás [dinero en el banco], pues no tengo tanto porque tengo que decir que casi todo lo invierto en patrimonio. O sea, que no me queda tanto. No es tanto”.

Aitana enseña a David Broncano su baile sexy de culo

Después, David Broncano le hizo la otra pregunta que le hace a todos sus invitados, cuántas veces ha tenido relaciones sexuales en el último mes. Aitana eludió responder y en su lugar, enseñó a Broncano a hacer los movimientos de culo que ella hace sobre el escenario (twerking).

Aitana le enseña a Broncano su baile de culo

Le hizo tirarse al suelo, estirar un brazo y con el otro agarrar su pierna, para comenzar a mover el culo de arriba abajo una y otra vez. Un divertido momento que causó las carcajadas del público y los espectadores y que ya se ha hecho viral.

David Broncano hace los movimientos de culo de Aitana

Aitana habla de las enfermedades que padece, la depresión y la hipocondría

Aitana también habló en ‘La Revuelta’ de TVE de la depresión que padece desde hace unos años. “Estoy en el proceso de estar mejor porque esto no se cura de un día para otro. Faltaría más. Tengo medicación también”. Entonces, Broncano le preguntó que cuánto se medicaba, que cómo era el nivel de fuerte y la cantante explicó: “Es mediano, no es tan fuerte, sobre todo porque yo que soy muy pequeñita”, señaló. Momentos antes, Aitana había desvelado su altura, mide 1,60cm.

La intérprete de ‘Segundo intento’, continuó dando detalles del problema de salud mental que sufre y de la medicación que toma. “Yo tampoco quería pararlo todo, tres meses, aunque me lo planteé porque decía: ‘claro, si es que no puedo salir de la cama, qué hago’. Y les dije su podíamos empezar con una medicación flojita. Me mareaba un poco al principio y luego, pues nada, en vez de media, fue entera [la pastilla] y estoy en esas, pero no es mucho”.

Aitana desveló como se encuentra ahora. “Estoy bien. Estoy muchísimo mejor, lo noto un montón y también porque yo de por sí, le encuentro más sentido a muchas cosas que en ese momento, me estaba viniendo un poco más abajo. Y sobre todo, cuando alguien tiene tantas cosas, que insisto, qué pesada soy, mi padre me lo dice todos los días: ‘Puedes valorar la suerte que tienes, hija mía de mi vida’”.

La cantante confesó que se le hacía muy difícil contarles a sus padres lo mal y triste que se sentía cuando era consciente de que tenía todo en la vida y era una afortunada. “Yo le decía a mis padres: ‘Me cuesta mucho mostraros lo triste que estoy porque siento que no merezco estar triste, pero entonces estoy todo el tiempo en la disputa de estar así delante de todo el mundo y llegar a mi casa y no parar de llorar, no parar de estar triste, de estar en un bucle”.

Además, Aitana también padece otra enfermedad, es hipocondriaca, y está lidiando también con este trastorno. “Yo he llegado a estar de vacaciones con mi familia en una mesa comiendo, y pensar: ‘esta es la última cena’. Es una enfermedad, piensas de verdad que te vas a morir porque de repente te sale algo”, confesó.

Después, continuó dando más detalles de la enfermedad. “En el docu, me di cuenta de que se me estaba yendo un poco la pinza y no era consciente porque nunca lo había exteriorizado, siempre lo había pensado yo y ya está. Empecé a darme cuenta de toda la cantidad de enfermedades que yo pensaba que tenía y que no le decía a nadie”, dijo en alusión a la hipocondría.

En el programa, Aitana también desveló una novedad para sus fans. “Después de los dos conciertos de Madrid [que son 27 y 28 de junio en en el estadio Santiago Bernabéu], no mucho después, voy a hacer el estadio Olímpic de Barcelona”, una noticia que dio muy ilusionada.