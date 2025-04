El lado personal de Agustín Escobar y Merce Camprubí, fallecidos en el helicóptero en Nueva York, y su conocida familia

Avui fa 8 anys que ens vas deixar, però et tenim present cada dia.

Enyorem el teu somriure, el teu amor per la familia, la teva empenta empresarial i la teva passió per al nostre estimat Barça ?♥️

Sempre al nostre cor avi ?#AgustiMontal pic.twitter.com/jqmiQ0X9H0