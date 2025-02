Filtran que Ágatha Ruiz de la Prada será concursante de 'Supervivientes 2025'

Desde hace varios días el programa ‘Ni que fuéramos Shhh’ lleva filtrando los nombres de los concursantes famosos que estarán en la nueva edición de ‘Supervivientes 2025’.

Kiko Matamoros aseguró que el ya conocido a nivel internacional, José Carlos Montoya, de ‘La isla de las tentaciones’, y Alba Rodríguez, también de ‘LIDLT’ iban a concursar en ‘Supervivientes’. Después, Marta Riesco también desveló las negociaciones de Carlo Costanzia y Elena Tablada, aunque ellos han desmentido su fichaje, mientras que Belén Esteban aseguró que Makoke será otra de las concursantes que veremos en ‘Supervivientes 2025’.

El colaborador Kiko Hernández también dio los nombres de otros famosos. Anunció los fichajes de Claudia Bavel, la modelo de Only Fans que aseguró en televisión que tuvo una supuesta relación con Iker Casillas, y la actriz y presentadora Beatriz Rico. Después también dio el nombre de Ágatha Ruiz de la Prada, exmujer de Pedro J. Ramírez, que acaba de quedarse soltera tras romper con que que ha sido su pareja en los últimos tres años, el abogado José Manuel Díaz-Patón.

Ágatha Ruiz de la Prada, concursante de 'Supervivientes 2025', según Kiko Hernández

Este miércoles por la tarde, Kiko Hernández entró por videollamada en el programa ‘Ni que fuéramos Shhh’ y anunció para sorpresa de todos que Ágatha Ruiz de la Prada será el fichaje estrella de 'Supervivientes 2025'. "Es una persona que se acaba de quedar sin novio: ¡Ágatha Ruiz de la Prada! A Supervivientes", aseguró dejando a todos atónitos.

Tras la noticia, Belén Esteban advirtió: “Buenísima la bomba pero te digo una cosa, cuidado con Ágatha”.

Por el momento, Mediaset no ha confirmado la participación de Ágatha Ruiz de la Prada, exmujer de Pedro J. Ramírez, en el reality que se hace en Honduras. Para la diseñadora sería una gran oportunidad de mostrar al público cómo es realmente después de las polémicas en las que se ha visto envuelta y no ha salido bien parada, ya que se le tachó de racista después de decir que estaba “viviendo como las gitanas” porque en casa no tenía “de nada, ni luces, ni cocina, ni lavabo, ni sofá. Estoy en mi casa vieja, pero completamente desmantelada”, dijo en el programa ‘Fiesta’.

Una de las primeras en arremeter contra ella fue Lolita Flores y otros muchos usuarios que vertieron duras críticas contra ella. “Te has pasado 100 pueblos. Basta de racismo. Hay gente desgraciadamente que no pueden vivir como tú porque no tienen trabajo”, son algunas de las palabras que escribió Lolita en sus redes sociales.

El motivo por el que Ágatha Ruiz de la Prada ha roto con su pareja José Manuel Díaz-Patón

La ruptura de Ágatha Ruiz de la Prada con José Manuel Díaz-Patón, tras tres años de relación, también se produjo en medio de esta polémica ya que el abogado trató de salir a defender a su novia pero metió la pata hasta el fondo tras decir que Lolita buscaba hacerse famosa.

La periodista Barrientos explicó en ‘TardeAR’, cuál fue el motivo de la ruptura de Ágatha y Patón: “Cuando Patón se ha convertido en un personaje, que sabe perfectamente que Ágatha no lo quería ni le gustaba, pues ya lo del otro día [que entrara en directo en ‘Y ahora Sonsoles’ y en ‘TardeAR’ con motivo del estreno de la diseñadora como colaboradora del programa] fue determinante”. La periodista explicó que el fin de la relación se produce “por determinados comentarios de Patón”.