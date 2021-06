La ministra de Igualdad, Irene Montero, se pronunció y se posicionó al lado de Rocío Carrasco como "víctima" de violencia de género nada más comenzar a emitirse el documental: 'Rocío: contar la verdad para seguir viva'.

Entonces, Asociación Custodia Compartida de Alicante (ACCA) y la Asociación de víctimas de la Ley de Violencia de Género (GenMad)- denunciaron ante la Comisión Europea a la política de Podemos, pareja de Pablo Iglesias, por “linchar” a Antonio David Flores, exmarido de Rociito y acusarle de maltrato sin pruebas, según ha adelantado 'La Razón'.

A esta denuncia inicial se sumaron una "avalancha de peticiones de denuncia adicionales", así que decidieron elaborar un formulario para que otros colectivos pudieran sumarse a la interpuesta inicialmente. En total hay 20 asociaciones.

Los colectivos denuncian que ha habido una vulneración del derecho a la presunción de inocencia de Antonio David Flores,

Ahora, la Comisión Europea ha admitido a trámite la denuncia interpuesta por la Asociación Custodia Compartida de Alicante (ACCA) y a Asociación de Víctimas de la Ley de Violencia de Género-Madrid (Genmad), contra la ministra de Igualdad, Irene Montero,

Irene Montero se refirió a Rocío Carrasco como "víctima de violencia de género"

Las mencionadas asociaciones consideran que habría violado el artículo 4.1 de la directiva europea al referirse a la hija de Rocío Jurado como "víctima de violencia de género".

En la denuncia se refiere al mensaje de Twitter que Montero publicó cuando se emitió la serie documental 'Rocío: contar la verdad para seguir viva', y en el que la ministra escribió: "El testimonio de Rocío Carrasco es el de una víctima de violencia de género. Cuando una mujer denuncia públicamente la violencia puede ser cuestionada o ridiculizada. Por eso es importante el apoyo".

El testimonio de Rocio Carrasco es el de una víctima de violencia de género. Cuando una mujer denuncia públicamente la violencia puede ser cuestionada o ridiculizada. Por eso es importante el apoyo. #RocioYoSiTeCreo — Irene Montero (@IreneMontero) March 21, 2021

Las asociaciones alegan que Irene Montero violó el artículo 4.1 de la directiva europea

Según las asociaciones, el hecho de que Montero se refiera a Rocío Carrasco como víctima implica que señala a Antonio David Flores como culpable, por lo que, consideran, "violó el artículo 4.1 de la Directiva 2016/343 del Parlamento Europeo y del Consejo, de fecha 9 de marzo de 2016".

El artículo reza lo siguiente: "Los Estados miembros adoptarán las medidas necesarias para garantizar que, mientras no haya probado culpabilidad de un sospechoso o acusado con arreglo a la ley, las declaraciones públicas efectuadas por las autoridades públicas y las resoluciones judiciales que no sean de condena". Es decir, que garantiza que las autoridades públicas no se refieran a una persona como culpable, cuando no se haya probado su culpabilidad.

La Comisión Europea ha admitido a trámite la denuncia interpuesta por dichas asociaciones contra la ministra de Igualdad por vulneración del derecho a la presunción de inocencia del exmarido de Rocío Carrasco y por lo tanto será examinada.

Además del tuit, la ministra de Igualdad apareció en directo en 'Sálvame' a través de videollamada para transmitirle su apoyo a Rocío Carrasco y el día en el que se emitió el último episodio de la docuserie, la diputada envió un vídeo.