La periodista radiofónica Menchu Álvarez del Valle, abuela paterna de la reina Letizia, falleció el pasado lunes a los 93 años. El miércoles se celebró el funeral, con sus familiares más cercanos –pero no con la reina–en el cementerio de El Carmen, cerca de la localidad de Sardéu, en el municipio asturiano de Ribadesella, donde residía.

Ahora, un día después del entierro, sale a la luz una extraña entrevista que Okdiario le hizo a Menchu el 7 de diciembre de 2019. Decimos que es extraña porque el periódico asegura que la abuela de Letizia la concedió con la condición de que se publicara tras su muerte. También llama la atención que está grabada en un ángulo ascendente.

Sea como fuere, se ha publicado material inédito de la abuela de la reina, quien en su conversación con el diario revela qué opinión le merece Pablo Iglesias, entre otras cosas que te contamos a continuación.

Así criticaba la abuela de Letizia, Menchu, a Pablo Iglesias: "El gilipollas de El Coletas"

En uno de los últimos encuentros entre Menchu y el rey Felipe, ella le preguntó que por qué recibió a Pablo Iglesias en el Palacio de Zarzuela, en 2016, si el exlíder de Podemos se presentó vestido en mangas de camisa, sin chaqueta ni corbata.

"Le dije a Felipe: ‘Pero ¿cómo recibiste al gilipollas de El Coletas si iba en mangas de camisa? (...) Yo misma me pregunto cómo le dejaron pasar", dice la veterana periodista, refiriéndose a que en el Palacio de la Zarzuela hay un Jefe de protocolo para que estas cosas no sucedan.

También llama poderosamente la atención que Menchu llama a Iglesias "El Coletas", un apodo que usan los adversarios de Podemos y que molesta mucho al exvicepresidente de España, lo que revela que precisamente simpatía no es lo que sentía ni por él ni por el partido que fundó.

A pesar de esta anécdota, la abuela de Letizia añadió que no solían hablar de estos temas cuando se veían: "Cuando vienen aquí, vienen mis hijos, mis nietos. No viene ni el rey ni la reina ni nadie. Y de política no se habla en absoluto”.

Pablo Iglesias durante uno de sus últimos actos de campaña con Podemos. Europa Press

Afónicos tras el anuncio del compromiso entre Letizia y Felipe

"Cuando la prensa publicó que mi nieta se iba a casar con el que entonces era el Príncipe de Asturias empezamos a recibir muchísimas llamadas de teléfono de amigos y familiares que nos preguntaban si era verdad o no. Al principio cogía yo las llamadas, pero era tal cantidad de gente la que llamaba que mi marido tuvo que ayudarme. ¿Te puedes creer que nos quedamos afónicos? Estuvimos varias semanas pegados al teléfono", recordó Menchu.

El marido de la entrevistada, José Luis Ortiz Velasco, abuelo paterno de la reina, falleció en 2005 a los 82 años. Ambos descansan juntos en el cementerio de El Carmen.

Menchu Álvarez del Valle en 2019.

Al principio no le gustó el noviazgo de su nieta

Menchu relató al mencionado diario cómo su nieta le contó que se iba a casar con el entonces Príncipe de Asturias. En un primer momento no le gustó la idea y así se lo hizo saber a su nieta. Le dijo: "Eres libre, haces lo que te da la gana. ¿Tú estás bien de la cabeza? ¿Pero sabes dónde te vas a meter, hija, sabes lo que es eso?".

Entonces, Letizia le respondió –según Menchu–: "Abuela, estoy enamorada de Felipe". "Déjate de tonterías. Qué enamorada ni enamorada. Pégate un revolcón de vez en cuando y ya vale”, le respondió la abuela.

Este desacuerdo ante el noviazgo y posterior compromiso de Letizia con Felipe se lo hizo saber a la reina Sofía, a quien le dijo que no le parecía bien la relación porque quería mucho a su nieta.

Letizia, Sofía y Menchu en 2018.

Esto es lo más destacado de lo publicado. ¿Qué pensará Letizia de todo esto?