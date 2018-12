El nuevo Peugeot 508, una berlina diésel EURO 6.c de máxima eficiencia y mínimos consumos y emisiones

No hace mucho el diésel era la panacea del automóvil, motores que llegaron incluso a montarse en pequeños utilitarios que, si no podían ofrecer una versión de gasóleo, no tenían casi hueco en el mercado. Pero en un país de contrastes como España, hemos pasado a demonizarlos justo cuando más eficientes y limpios son, motores que ahora que el Gobierno anuncia que pretende su desaparición en el plazo de poco más de 20 años, ofrecen gracias a la más moderna tecnología unos niveles de consumos y emisiones como nunca antes habían ofrecido, obligados para superar las cada vez más exigentes normativas europeas de emisiones. De hecho, los actuales diésel contaminan menos que cualquier gasolina EURO 5.

Así, el 508 BlueHDi cumple ya con la norma EURO 6.c que entró en vigor el pasado mes de septiembre, una exigente normativa que, sin embargo, no evita que ciudades como Madrid limiten su circulación en determinadas áreas. Por ello, el nuevo 508 tendrá este 2019 a punto de estrenarse una variante híbrida enchufable que tendrá la catalogación de "Cero Emisiones" gracias a su capacidad de circular en modo puramente eléctrico, con la que sorteará cualquier limitación de circulación en ciudad.

Pero en carretera, por mucho que no quieran determinados políticos, el diésel sigue siendo insuperable en su eficiencia. Por rendimiento, facilidad de repostaje y autonomía, a la hora de cubrir largas distancias no hay mecánica que supere hoy en día al diésel. Y es que en un modelo como el 508 BlueHDi de 180 CV, al dinamismo propio de semejante potencia se une unos consumos sin duda más propios de un pequeño motor de gasolina de un turismo utilitario.

Viajar a ritmos elevados con total facilidad y mantener consumos por debajo de los seis litros a los cien kilómetros tratándose de una berlina de casi cinco metros y tonelada y media de peso solo es posible con un trabajo por parte de los ingenieros encomiable, la más moderna tecnología y una puesta a punto de la que salen motores diésel de altísima eficiencia como este Blue HDi.

Y en ciudad, y gracias a una perfecta combinación con el cambio automático EAT8 de ocho velocidades, el confort y agrado de conducción es notable, incluyendo un modo de funcionamiento ECO entre los cuatro disponibles, que permiten moverse a baja velocidad entre el tráfico manteniendo ajustados consumos... y emisiones.