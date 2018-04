Todd Hopper (Correos): “Es importante para las empresas online tener un socio que llegue a casa de sus clientes”

En un momento en el que las empresas centran sus esfuerzos en evolucionar sus plataformas multicanal para relacionarse con sus clientes (teléfono, web, apps, etc.), es importante contar con aliados que dominen el mundo offline, puesto que todavía lo utiliza la mayoría de la población y no está previsto que desaparezca. Por tanto, no hay que dejarlo de lado. Después de 300 años de historia y ante el declive de los servicios postales tradicionales, Correos se ha propuesto ser “el mejor socio” para que las empresas online puedan ofrecer a sus usuarios servicios offline con plenas garantías.

Para el director de la Red de Oficinas y Servicios Financieros del grupo, Todd Hopper, resulta muy importante que las empresas que tienen una estrategia multicanal puedan llegar directamente a casa de los clientes. En este sentido, Correos puede ser un buen socio para las grandes compañías, para las startups para las Administraciones Públicas o para las entidades financieras, puesto que tiene una “enorme” capacidad para actuar con eficiencia en el mundo offline, dada su enorme huella en el territorio.

Así lo ha detallado en la jornada Digital Retail: el futuro ya está aquí, organizada por Vozpópuli con la colaboración de Inditex junto a KPMG. En su intervención, Hopper ha destacado que Correos cuenta actualmente con 2.400 oficinas, casi 9.000 puntos de atención, 50.000 empleados y 18 centros de tramitación con 3.000 millones de envíos admitidos cada año.

Después de tres siglos de historia, esta empresa se encuentra actualmente en un momento de cambio en el que está apostando por nuevos negocios y por un nuevo concepto de oficina, más completa y adaptada a las nuevas necesidades del mercado. Con ello, pretende generar más ingresos y compensar así la caída del negocio postal tradicional.

Actualmente, en sus instalaciones los clientes pueden pagar en efectivo sus compras en internet, ver los productos que han recibido antes de abonarlos o de realizar devoluciones “a todo el mundo”. “La filosofía pasa por ser un socio de las empresas online; y no un mero proveedor”. Eso obliga a realizar este esfuerzo, ha manifestado Hopper.

El directivo ha anunciado durante el encuentro que Correos desarrolla actualmente con algunas entidades financieras un nuevo servicio para paliar los efectos del cierre de sucursales bancarias en los municipios más pequeños de España. “Estamos trabajando conjuntamente con los bancos para incluir servicios en los pueblos dentro de la oficina de Correos. Empezaremos con retiradas e ingresos de efectivo, cobro de cheques o actualizar la libreta; y lo evolucionaremos con firmas presenciales, verificación de documentación, etcétera”, ha afirmado.

Correos considera que sus cerca de 30.000 carteros son el mejor marketing offline para el retail online, de ahí que confíe en que esta ambiciosa línea de negocios le ayude a sobreponerse de la imparable caída del negocio tradicional.

Entre otras iniciativas que ha destacado Hopper durante la presentación se encuentran los terminales automatizados Citypaq o Homepaq; la plataforma de comercio electrónico Comandia o la tarjeta prepago para las compras online.