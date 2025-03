Warner Bros hará un documental sobre el 'piquito' entre Luis Rubiales y Jenni Hermoso

La filial británica del conglomerado audiovisual Warner Bros Discovery anunció este lunes que producirá un documental sobre el polémico beso entre el expresidente de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF) Luis Rubiales y la futbolista Jenni Hermoso durante la final del Mundial de Fútbol Femenino en 2023.



La cinta, titulada 'Rubiales vs. Hermoso: The World Cup Kiss' ('Rubiales contra Hermoso: el beso del Mundial'), prevé su estreno este próximo mes de julio en la plataforma de streaming Discovery+ en Reino Unido, según confirmó Warner en un comunicado, aunque se desconoce cuándo estará disponible en España.



El documental, a cargo de la productora británica Optomen, contará con dos episodios de 60 minutos en los que explorará "los eventos que sucedieron al infame beso que eclipsó la victoria de España ante Inglaterra en la final del Mundial de Fútbol Femenino en 2023". Uno de los capítulos contará con el propio Rubiales, en su primera aparición pública en medios desde su dimisión en 2023, y analizará la historia desde su punto de vista, explicó Warner.



En el segundo, el documental se centrará en la versión de Jenni Hermoso y contará con el testimonio de personas cercanas a la jugadora, tales como su compañera en la selección Laia Codina, para abordar el problema del consentimiento en un momento que "manchó" uno de los días más felices de su vida.



'Rubiales vs. Hermoso: The World Cup Kiss' forma parte de un catálogo de más de 50 horas de contenido de Discovery+ para Reino Unido e Irlanda en 2025 en el que, también bajo la premisa del 'versus', contará con un documental sobre el enfrentamiento entre los actores de Hollywood Blake Lively y Justin Baldoni durante el rodaje de la película 'Romper el círculo'.