'Vuelan' las medallas desde Apeldoorn: Lester Lescay logra un valioso bronce europeo en salto de longitud

Más medallas para España. Otra vez en el foso. Lester Lescay, de origen cubano que compite como atleta nacional desde enero de este mismo año, ha conseguido su primera medalla en un Campeonato de Europa. Se podría apuntar además a eso de "Apeldoorn ha visto nacer a una estrella", puesto que Lescay tiene 23 años y su proyección de cara al futuro es deslumbrante. Pero no hace falta mirar más allá de momento: Lester es uno de los mejores del continente en el salto de longitud, donde este jueves ha conseguido una marca de 8.12m para colgarse el bronce.



Era la novena potencia en el ránking europeo, con tres rivales preclasificados por encima de él y con una mejor marca personal de 8.35m. Además, los resultados de la clasificatoria no acompañaban al deportista recientemente nacionalizado, que logró meterse entre los ocho mejores de la prueba llegando tan solo hasta los 7.81m este pasado jueves. Pero en una final de atletismo puede pasar de todo. Es más, hasta el penúltimo salto, Lester estaba en lo más alto de la clasificación. Después, apostó por no jugársela y conformarse con un gran bronce continental disputado bajo techo.

Lester Lascay da más 'guerra' en Europa que Jaime