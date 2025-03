Max Verstappen está listo para ceder su hegemonía: arranca la F1 "más igualada" de todos los tiempos

La Fórmula 1 pone en marcha su temporada 2025 este fin de semana con el Gran Premio de Australia en el prestigioso circuito de Albert Park (en Melbourne). Así, la expectación es máxima ante lo que ya promete ser uno de los campeonatos más igualados de los últimos tiempos. Tras unos test de pretemporada poco reveladores en Baréin, McLaren parece tomar la delantera, aunque Ferrari, Mercedes y Red Bull apuntan a no renunciar tampoco a la pelea. Mientras tanto, Carlos Sainz busca dar la sorpresa estrenándose con Williams y Fernando Alonso afronta un año complicado.



Seis años después, Melbourne vuelve a inaugurar el Mundial y lo hace con muchas incógnitas por resolver. La última campaña bajo la actual normativa técnica dejó ver un final con McLaren en plena forma, consiguiendo el título de Constructores. Ahora, todo apunta a que la escudería de Woking será el equipo a batir en la primera cita del año. Lando Norris y Oscar Piastri cuentan con un monoplaza rápido y fiable, como demostraron en las pruebas en Baréin, especialmente en ritmo de carrera. Sin embargo, en el equipo británico evitan hablar de favoritismo. "Este circuito nos ha sido favorable en el pasado, pero no podemos confiarnos", afirmó el propio Norris.

Ferrari y Hamilton, una dupla con ambición

Ferrari inicia la campaña de 2025 con muchas expectativas tras la incorporación de Lewis Hamilton. El siete veces campeón del mundo ha generado una gran dosis de ilusión en Maranello, aunque los test en Baréin dejaron dudas sobre el rendimiento real del SF-25. La nueva suspensión delantera del coche promete, pero aún debe demostrar su fiabilidad. Hamilton buscará iniciar su andadura con Ferrari con buen pie, en un circuito donde solo Schumacher y Button han ganado más veces que él.



Lewis Hamilton pilotando un monoplaza de Ferrari durante un test privado | EFE



Su compañero de equipo, el monegasco Charles Leclerc, afronta una temporada clave en su carrera. Ferrari apostó por él por encima de Carlos Sainz y Leclerc quiere consolidarse a cambio como candidato sólido al título, pero para ello necesita que el equipo italiano logre la consistencia que le ha faltado en los últimos años. Leclerc ya ganó en Melbourne en 2022 y sabe que un buen arranque de campaña es clave.

Red Bull y la incógnita de Max Verstappen

Max Verstappen, el vigente campeón del mundo, llega a la cita australiana con incertidumbre. La marcha de Adrian Newey y una pretemporada menos dominante han generado más dudas sobre el potencial del RB21. Red Bull no tuvo su mejor rendimiento en los test de Baréin y el equipo austriaco parece estar un paso por detrás de McLaren y Ferrari. Sin embargo, Verstappen sigue siendo una amenaza en cualquier escenario y en Albert Park ya sabe lo que es ganar: como hizo en 2023.



"Por supuesto que estoy preparado para perder. Yo he ganado mucho a lo largo de mi carrera, pero siempre tienes que estar preparado para la derrota porque es lo normal", comentó Max Verstappen en una entrevista a Esquire publicada este pasado miércoles. "Espero tener la oportunidad de volver a competir por el título este año. Parece difícil pero esas cosas son las que me hacen disfrutar de la competición".



Max Verstappen se proclamó tetracampeón del mundo de Formula 1 | RED BULL



Por su parte, Mercedes se presenta con una alineación renovada. George Russell es ahora el líder indiscutible del equipo, acompañado por el jovencísimo talento italiano Andrea Kimi Antonelli. Aunque los test indicaron que la escudería alemana está medio segundo por detrás de Ferrari, su fiabilidad y su capacidad de evolución pueden convertirla en un contendiente con el paso de las carreras. Antonelli ha sorprendido con su rápida adaptación a la categoría reina y será interesante ver cómo se desenvuelve en su primer Gran Premio y en su debut en la Fórmula 1.

Carlos Sainz y Williams, la gran esperanza española

Uno de los nombres propios de la pretemporada ha sido Carlos Sainz. El madrileño, que dejó Ferrari para unirse a Williams, sorprendió con el mejor tiempo en los test de Baréin. Aunque desde el equipo británico insisten en que no esperan resultados inmediatos, el rendimiento del FW47 genera ilusión. Sainz ha dejado claro que peleará por cada punto y Melbourne será su primer gran examen de la temporada. Veremos.



Su compañero, Alex Albon, demostró el año pasado que Williams tenía un monoplaza rápido a una vuelta -lástima que esta sea su mejor virtud-. No obstante, muchos seguidores apuntan que si ambos logran mantener un buen ritmo durante la carrera, Williams podría convertirse en la sorpresa del campeonato y un digno rival en pistas.



En contraste con la ilusión de Carlos Sainz, la situación de Fernando Alonso en Aston Martin no es tan alentadora. El AMR25 no ha mostrado grandes mejoras respecto a su predecesor y los test de pretemporada estuvieron marcados por problemas de fiabilidad y salud en el equipo. El asturiano ya ha advertido que será una temporada difícil y el objetivo inicial parece ser pelear por los puntos más que por los podios.



Fernando Alonso conduciendo su Aston Martin durante la temporada 2024 | EFE

El primer reto en Albert Park: aviso de la meteorología

El circuito de Albert Park, con sus más de cinco kilómetros de extensión total, se mantiene sin cambios desde su última renovación en 2022. Sin embargo, sí se han ajustado las barreras y los bordes en las curvas 6 y 7. La climatología también jugará un papel clave, ya que se esperan temperaturas elevadas durante la clasificación, pero con riesgo de lluvia el domingo, lo que podría añadir incertidumbre a la carrera.



Melbourne es una pista rápida que corre a un costado del lago del que el circuito recibe nombre. La carrera se compondrá de 58 vueltas y un total, por lo tanto, de 307.5 kilómetros que se desarrollará entorno a la hora y media si no hay detenciones o percances importantes. Este Gran Premio se disputará entre el 14 y el 16 de marzo, aunque quienes quieran ver en directo desde España el estreno del curso deberán madrugar debido a las 10 horas de diferencia entre ambas zonas. Así, este viernes 14 se celebrarán los primeros dos entrenamientos libres (a las 02:30h y a las 06:00h), con la última práctica el sábado (02:30h) junto a la clasificación (06:00h) y quedado la carrera final para el domingo a las 05:00 horas. Todo ello podrá seguirse a través de DAZN F1 o siendo abonado al contenido de Movistar +.



Con una parrilla más igualada que nunca y muchas incógnitas por resolver, el Gran Premio de Australia marcará la primera gran batalla de un campeonato que se presenta apasionante que suma esta temporada un total de 24 carreras. ¿Será McLaren el nuevo dominador? ¿Podrá Ferrari cumplir con las expectativas? ¿Veremos a Red Bull en problemas? Todas las respuestas comenzarán a darse en Melbourne.