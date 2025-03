Así será la 'La Velada del Año V' de Ibai Llanos: sede, fecha, combates y todas las novedades del evento

Lo ha vuelto a hacer. Ibai Llanos, el rey del streaming en España, ha superado todas las expectativas con la presentación de 'La Velada del Año V'. Más de 800.000 personas se conectaron este lunes en algún momento al canal de Twitch de streamer de Bilbao en el que se desvelaron todas las novedades y protagonistas de la quinta edición de su prestigioso evento, una cita marcada en rojo en el calendario de todo profesional y fanático del sector de la creación de contenidos en habla hispana.



Cerca de cuatro horas ha durado la apertura de cortinas de esta nueva edición que se celebrará el próximo sábado 26 de julio en el estadio de La Cartuja de Sevilla. Como principal novedad, este año tendrá lugar la primera velada nocturna, ya que el evento empezará a las 20:00 horas. "La Cartuja tiene una capacidad para 85.000 personas y, como todo el mundo puede intuir, en Sevilla durante esas fechas hace bastante calor. Este es el motivo del horario. Por eso comenzará a las ocho de la tarde y terminará sobre las dos de la madrugada", anunció Ibai durante el directo.



En total serán siete combates los que se puedan disfrutar en esta nueva entrega. Además, se retomará el formato clásico de las anteriores veladas y también habrá actuaciones musicales, las cuales se irán dando a conocer mucho más adelante. En relación a esto último, el propio Ibai ya presumió que se esperan grandes sorpresas.

Los siete combates de 'La Velada del Año V'

Uno de los combates más esperados de este año es el de Pereira contra Rivaldios, enfrentamiento que se ha convertido en uno de los más caliente de la historia del evento. La rivalidad entre ambos ha escalado a tal punto que, incluso antes de su presentación oficial, ya se habían intercambiado algunos insultos y protagonizado momentos de alta tensión física. Sin ir más lejos, durante el cara a cara oficial, la temperatura subió aún más con provocaciones como la de Pereira, quien desafió a su rival a pelear sin casco y solicitó un bono por knockout. Rivaldios, por su parte, aseguró que peleará con el orgullo de representar a su país y a Latinoamérica.



Otro combate que ha sorprendido a los seguidores es el de Perxitaa contra Gaspi. El argentino, conocido por su carácter desenfadado, afirmó que no hará cambios en su estilo de vida para la pelea, a pesar de las dudas sobre su físico. "Me gusta la buena vida", declaró Gaspi, quien también aseguró que le cuesta bajar bastante de peso.



El tercer enfrentamiento confirmado fue el de Abby contra Roro, duelo femenino que también ha generado mucha expectativa. La tensión entre ambas ya existía en redes sociales, donde Abby ha criticado en varias ocasiones a su rival. A pesar de la aparente ventaja de Abby, la diferencia de altura será un factor clave, ya que Roro mide apenas 1.50 metros, mientras que su oponente alcanza los 1.72. Para equilibrar la contienda, Abby tendrá que bajar a 57 kilos y utilizar guantes de mayor onza.



El mundo del fitness también tendrá representación con el combate entre Andoni y Carlos Belcast. Andoni, con 114 kilos, se perfila como un rival imponente, pero Carlos cuenta con experiencia previa en boxeo, lo que podría darle ventaja técnica. Por su parte, Alana y Ari Geli protagonizarán el segundo duelo femenino de la noche. Alana llega con experiencia en eventos anteriores, pero Ari no teme el reto y asegura que "todas quieren pelear conmigo". Esta confrontación también promete emociones.



Otro de los combates más esperados será el de ViruZz contra Tomás Mazza. ViruZz regresa en su cuarta velada, mientras que Mazza llega con el impulso de un K.O. técnico en diciembre. "Si acepto la pelea es porque creo que puedo ganar", aseguró.



El evento culminará con el combate estrella entre TheGrefg y WestCol. TheGrefg, una de las figuras más populares del streaming, se enfrenta a un rival con una notable desventaja física, pero que busca demostrar que "una persona con vicios puede ganar". Como incentivo adicional, Pereira propuso un premio económico para el mejor knockout de la noche, una idea que Ibai Llanos apoyará de su bolsillo.



Cartel de 'La Velada del Año V' presentado por Ibai Llanos este lunes | IBAI LLANOS

Otras claves: precios de las entradas y seguimiento

Por otro lado, todavía no se han desvelado detalles sobre el precio de las entradas del evento. El año pasado, estas ocuparon de 40 hasta 180 euros, con selecciones más caras -que se aproximaron a los 400 euros- para zonas VIP. Según explicó Ibai, la venta de entradas no puede comenzar hasta que se resuelvan aspectos logísticos como la distribución de asientos, sectores y gradas. A pesar de esta espera, el creador de contenido adelantó que los precios de las entradas serán similares a los que protagonizaron las ediciones anteriores, sin variaciones significativas.



Aunque no se ha confirmado la fecha exacta de inicio de la venta, se espera que las entradas para 'La Velada del Año V' estén disponibles entre abril y mayo de 2025. De este modo, la quinta edición de esta entrega promete volver a ser un éxito de audiencia. No en vano, el acontecimiento rompió el récord histórico de visitas de Twitch en 2024 al llegar a reunir hasta 3.8 millones de personas. ¿Lo superarán?



Por último, como manda la tradición, el evento se podrá seguir en directo en el canal de Twitch de Ibai Llanos. Como las ediciones anteriores, será una velada que podrá seguirse de forma totalmente gratuita, tanto a través de la web como con las aplicaciones de Twitch disponibles para bajar en la App Store y en Google Play.