El US Open más atípico con el español Pablo Carreño entre los favoritos

Pablo Carreño se enfrentará al alemán Alexander Zverev este viernes 11 para definir uno de los finalistas del US Open 2020. El tenista español ha llegado a esta semifinal después de haber superado entre otros a Novak Djokovic y a Denis Shapovalov. Esta edición del Abierto de Estados Unidos ha sido atípico, no solo por las medidas tomadas frente al coronavirus, sino también por otros aspectos que harán que este US Open quede para la Historia.

En el encuentro de cuartos de final entre Shapovalov y Carreño, este último logró imponerse en cinco sets (3-6, 7-6(5), 7-6(4), 0-6, 6-3) en un enfrentamiento bastante cerrado que ha dejado al español con confianza para enfrentar la semifinal el próximo viernes. "Si puedo repetir semifinales en el US Open es porque tengo el nivel", ha aseverado el español.

Un atípico US Open

Para la mayoría de los amantes de este deporte, poder ver jugar a los miembros del 'Big 3' (Rafael nadal, Roger Federer y Novak Djokovic) es un deleite para sus ojos.

Después de las operaciones de rodilla a las que se sometió el suizo, Federer quedó descartado para estar entre los participantes del Abierto de Estados Unidos, y su esperado regreso a las canchas no se producirá hasta 2021.

El descarte de Roger Federer no fue la única sorpresa previa a la celebración del torneo. Rafael Nadal decidió no participar en esta edición como consecuencia de la pandemia del coronavirus. "Tras pensarlo mucho, he decidido no participar en el US Open de este año", anunció el tenista en sus redes sociales: "La situación sanitaria sigue muy complicada en todo el mundo con casos de covid-19 y rebrotes que parecen fuera de control".

Tras pensarlo mucho he decidido no participar en el US Open de este año. La situación sanitaria sigue muy complicada en todo el mundo con casos de COVID-19 y rebrotes que parecen fuera de control. Sabemos que el calendario de este año tras 4 meses sin jugar es una barbaridad pic.twitter.com/kLLne4yJB7 — Rafa Nadal (@RafaelNadal) August 4, 2020

Antes de que empezara el US Open, solo quedaba Djokovic como representante de los 'Big 3'. No obstante, fue descalificado en su encuentro de octavos de final contra Pablo Carreño después de que el serbio golpeara una pelota que terminó en la garganta de una juez de línea.

Djokovic se ha disculpado ante la árbitro (no quiso decir su nombre), el torneo y sus seguidores. El tenista agregó en las redes sociales que la desafortunada situación lo ha dejado "muy triste y vacío".

La descalificación de Novak Djokovic significó que habrá nuevo campeón del US Open ya que ninguno de los participantes que quedan en competición han podido consagrarse campeón de él. Además, es la primera edición en los últimos 16 años en las que no hubo ninguno de los 'Big 3' en los cuartos de final del torneo. Se espera que Pablo Carreño pueda dar un golpe en la mesa y seguir avanzando en el Abierto.