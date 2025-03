La UEFA estudiará sanciones para el Benfica tras 'incendiar' con bengalas Montjuic

El Estadi Olímpic Lluís Companys vivió una noche de tensión más allá del partido entre el FC Barcelona y el SL Benfica. La afición visitante, que ya había protagonizado incidentes en la ida en Lisboa, volvió a encender bengalas en las gradas, desafiando las normativas de la UEFA y generando un problema de seguridad.



Más de una veintena de bengalas iluminaron la zona ocupada por los aficionados lisboetas en pleno desarrollo del encuentro, obligando a la organización del estadio a emitir mensajes por megafonía y videomarcadores pidiendo el cese del uso de pirotecnia. A pesar de los avisos, los seguidores del Benfica continuaron con la práctica, lo que podría acarrear duras sanciones por parte de la UEFA.

Riesgo para la seguridad y posibles sanciones

El uso de bengalas en los estadios está estrictamente prohibido por la UEFA debido al peligro que supone para la seguridad de los aficionados. Aunque en esta ocasión no se produjo una humareda tan densa como en el partido de ida en el Estadio da Luz, el acto irresponsable generó alarma en Montjuic.



El FC Barcelona, a pesar de no tener responsabilidad directa en los hechos, podría recibir también una multa económica por no haber evitado la entrada de pirotecnia al estadio, a pesar de que, tal y como apuntaban medios deportivos nacionales, el Barça comunicó a la afición visitante que cualquier tipo de pirotecnia estaba totalmente prohibida. Por su parte, el Benfica se expone a una sanción económica y al cierre parcial de su estadio en competiciones europeas.

Antecedentes preocupantes

No es la primera vez que la UEFA actúa con firmeza en casos similares. En octubre del pasado año, el organismo sancionó al Celtic de Glasgow, Legia de Varsovia, IF Elfsborg y Lille con multas y el cierre parcial de sus estadios por incidentes con bengalas. En el caso del club francés, tras los incidentes en un partido contra el Real Madrid, la sanción fue de 20.000 euros y el cierre parcial de una tribuna, medida que quedó en suspenso por un período de prueba de dos años.



El Benfica, que ya había sido castigado en temporadas anteriores por hechos similares, podría enfrentarse ahora a una sanción ejemplarizante si la UEFA decide endurecer su postura ante la reincidencia.



Además del uso de bengalas, al término del encuentro se registraron incidentes entre un grupo de ultras del Benfica y la afición local. Unos 100 seguidores radicales del equipo portugués lanzaron asientos y bebidas a los aficionados del Barcelona, provocando momentos de gran tensión en las gradas. Algunos incluso corearon insultos contra el club y la ciudad, generando una reacción de indignación.



Los Mossos d'Esquadra ya tenían identificados a algunos de estos aficionados violentos antes del partido y reforzaron la seguridad en los accesos al estadio. A pesar de ello, no lograron evitar los incidentes, que podrían traer consecuencias disciplinarias adicionales para el Benfica.



Además, el uso irresponsable de bengalas en el fútbol no es un asunto menor. En 1992, el estadio de Sarrià fue escenario de una de las mayores tragedias en el fútbol español, cuando una bengala marina impactó en el pecho del joven Guillermo Alfonso Lázaro, de tan solo 13 años, causándole la muerte. El suceso marcó un antes y un después en la regulación de la seguridad en los estadios, y hoy, más de 30 años después, sigue siendo un recordatorio de los peligros de estos artefactos.

El Barcelona, imparable en la Champions League

Más allá de la polémica, el partido dejó una actuación brillante del FC Barcelona. Con un doblete de Raphinha y un golazo de Lamine Yamal, los azulgranas sentenciaron la eliminatoria en la primera mitad y avanzaron con autoridad a los cuartos de final.



El equipo dirigido por Hansi Flick demostró su superioridad ante un Benfica que apenas inquietó a Wojciech Szczęsny. Ahora, los culés esperan rival en la siguiente ronda: Borussia Dortmund o LOSC Lille se cruzarán con los blaugrana por las semis.