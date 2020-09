Thiem se acerca a Nadal y Bautista vuelve al 'Top 10' mundial tras su remontada en el US Open

El tenista austriaco Dominic Thiem ha conquistado su primer 'Grand Slam' de su carrera tras superar en un partido muy intenso al alemán Alezander Zverev (2-6, 4-6, 6-4. 6-3, 7-6(6)) en la final del US Open. Thiem ha remontado un partido en el que se encontraba dos sets por debajo, dejándolo tercero en el ranking mundial.

La remontada del austriaco es una gesta histórica. Nadie había logrado semejante hazaña desde que el estadounidense Pancho Gonzales lo hiciera en 1949, tras remontar un 0-2 en Nueva York, y desde el Roland Garros del 2004 tampoco se había logrado en un 'Grand Slam'.

La descalificación de Novak Djokovic dejaba ver que habría un nuevo campeón del US Open, ya que desde cuartos de final ninguno de los participantes que quedan en la competición se habían consagrado en el US Open. Dominic Thiem ha logrado coronarse campeón en un época marcada por los 'Big 3' y realizando una remontada de película.

THIEM'S TIME IS NOW ⏰Dominic Thiem is a #USOpen champion. pic.twitter.com/morydl1MSY