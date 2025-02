Laso: "Tengo esa sensación de que a Doncic siempre le va a ir bien desde que le vi entrenar con 13 años"

El entrenador del Baskonia, Pablo Laso, expresó este martes su plena confianza en que Luka Dončić, el base esloveno que dirigió y vio debutar en el Real Madrid, destacará en su nuevo equipo de la NBA, Los Angeles Lakers. Laso compartió que siempre ha tenido "la sensación" de que el talento del jugador será un éxito, desde que lo vio entrenar por primera vez en el conjunto madridista cuando tenía solo 13 años.

"Desde que le vi entrenar con 13 años, siempre sentí que Luka sería un jugador con estrella, que le iría bien. No sé por qué, pero esa sensación nunca me ha dejado", aseguró Laso en una rueda de prensa antes del partido de la Euroliga contra el AS Monaco y cuyas declaraciones ha recogido Europa Press

El técnico vitoriano, quien dio la oportunidad a Dončić de debutar en el Real Madrid a los 16 años, destacó que ahora el esloveno se encuentra "en un gran mercado". "Es un jugador decisivo, y los Lakers suman un joven con mucho por aportar al baloncesto, siempre que se mantenga sano", añadió Laso.

"Para mí, los Lakers han fichado a un gran jugador. Ojalá le vaya bien, y si por algún motivo no lo quieren, pues aquí le esperaríamos con los brazos abiertos. Haremos un esfuerzo para traerlo", concluyó Laso entre risas.