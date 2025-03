Szczesny compensa la expulsión de Cubarsí y aclara la Champions del Barça con la ayuda de Raphinha

El FC Barcelona volvía al Estadio da Luz. Allí donde cayó apeado a Europa League en 2021 (3-0) y al mismo escenario donde hace unos meses -el pasado 21 de enero- vivía una de las remontadas más épicas en Europa (4-5) de su historia. El cara y cruz de una moneda que esta campaña tiende a sonreír a los culés en la Champions League. Con 19 puntos y siendo el equipo más goleador de la fase de liga, el Barça volvía a saltar a escena siendo uno de los aspirantes al título de esta temporada.



Los diez partidos europeos disputados hasta entonces por el SL Benfica en casa auguraban además un encuentro semejante al precedente más reciente entre ambos equipos: 35 goles anotados (20 a favor y 15 en contra). Pero la noche quiso ser algo más tímida y el porvenir del encuentro tampoco ayudó en su hazaña. Tal vez el mérito se le atribuirá a Raphinha, pero está claro que la vuelta en Montjuic será más plácida gracias a Szczęsny. Hasta ocho paradas exhibió el guardameta blaugrana en Lisboa.



Arthur Cabral (9) intentando sobrepasar el muro que Szczęsny colocó en Lisboa | EFE

Igualdad máxima con un jugador blaugrana menos

Veinte segundos tardaron los locales en avisar al club español de su intención este miércoles. Tuvo que responder con una mano abajo Wojciech Szczęsny tras un buen disparo cruzado del turco Kerem Aktürkoğlu en la primera jugada del encuentro. También se apuntó el Benfica la segunda con un aviso posterior de Leandro Barreiro que se marchó fuera. Y tras ello, un latigazo seco de Dani Olmo desde la frontal huyó de la portería por milímetros. Tres minutos de juego y algunos de los presentes en el 'Estádio do Sport Lisboa' habían tenido que emplear incluso un monitor cardíaco.



A partir de ahí el Barcelona empezó a dominar un poco más el ritmo del partido, relajando la euforia local con posesiones largas y generando algo más de peligro en el área rival. Trubin obró el milagro en el minuto 12 con tres paradas consecutivas por parte del 'tridente del terror'. Ni Raphinha (25 goles y 18 asistencias sumando todas las competiciones este año), ni Robert Lewandowski (34 goles y tres asistencias) ni Lamine Yamal (11 goles y 16 asistencias) materializaron un gol cantado hasta en tres ocasiones por la afición blaugrana. Y, posteriormente, volvió la fogosidad a Portugal.



El Benfica volvió a recuperar terreno y, en una de sus contras letales, Pau Cubarsí cayó en la trampa. El central blaugrana golpea a Vangelis Pavlidis sin tocar la pelota cuando el delantero griego encaraba solo la portería de Szczęsny y Felix Zwayer no dudó en mostrarle una roja (23') que sería confirmada posteriormente por el VAR. Primer partido en el que Pau Cubarsí recibe la expulsión directa tras 65 encuentros disputados con el Barça. La falta se convertitía en otro aviso para navegantes: Orkun Kökçü probó con un disparo potente y seco, pero Szczęsny también quería egolatría.



El alemán Felix Zwayer expulsó a Pau Cubarsí (2) en el minuto 23 del choque | EFE



Y aunque las condiciones del partido podrían augurar algo de desplome en las filas culés, el FC Barcelona decidió no echarse atrás, La expulsión de Pau Cubarsí -y el cambio posterior obligado de Dani Olmo por Ronald Araújo- equilibraría un partido que, lejos del desgaste y de las rápidas jugadas que protagonizaron el duelo anterior, estaba permitiendo recular progresivamente a ambos equipos. El Benfica no supo encajar bien la superioridad a pesar de contar con nuevas oportunidades, como un cabezazo de Aktürkoğlu ante el cual Szczęsny exhibió veteranía con sus reflejos. Las bengalas detrás de la portería de Trubin -que obligaron al alemán a detener por minutos el partido- marcaron el final de los primeros 45 minutos en el que también llovieron amarillas -para Barreiro, Íñigo Martínez, Ronald Araújo y Antonio Silva-.

Raphinha clava la daga a un inoperativo Benfica