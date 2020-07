Sorteo de Champions picante y posible Madrid-Barça en semifinales

El sorteo de los cuartos de final de la UEFA Champions League se ha realizado dejando un par de encuentros definidos y otro a la espera de su definición. Entre los puntos a resaltar se encuentra un emparejamiento 'accesible' para el Atlético de Madrid y un posible clásico en semifinales.

