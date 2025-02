Sorteo Champions League: habrá derbi en octavos y el FC Barcelona se libra del PSG

Hoy se ha celebrado dese Nyon (Suiza) el supersorteo para determinar los enfrentamientos de octavos de final, además de definir el camino de los equipos hacia la gran final en el Allianz Arena de Múnich que se disputará el próximo 31 de mayo de 2025.

Este sorteo tampoco se libró de la polémica, ya que hay mucha gente a la que no le gusta este formato y se han visto varios mensajes en redes sociales manifestando que un sorteo con dos opciones de rival por equipo "no es un sorteo".

Así quedan los cruces de los octavos de final

Brujas vs Aston Villa

Borussia Dortmund vs Losc Lille

Real Madrid vs. Atlético de Madrid

Bayern Munich vs Bayer Leverkusen

PSV vs. Arsenal

Feyenoord vs. Inter de Milán

PSG vs. Liverpool

Benfica vs FC Barcelona