Sorteo Champions League 2020-2021: bombos, horario, dónde ver en TV y 'streaming'

Esta nueva temporada continúa estando marcada por la pandemia del coronavirus. A pesar de que faltan tan solo dos días para la realización del evento, todavía quedan cupos por definirse en el bombo tres y cuatro. Nyon, Suiza, será la sede del sorteo de fase de grupos de la UEFA Champions League 2020-21, el torneo futbolístico más importante del mundo. En este artículo explicamos qué clubes formarán parte de esta nueva edición, así como cuándo y dónde verlo en la TV y 'streaming'.

El sorteo se realizará a puerta cerrada, sin representantes de los equipos, ni medios de comunicación. Atlético de Madrid, FC Barcelona, Real Madridy elSevilla son los clubes españoles que lucharán por devolver 'la orejona' a España. La fase de grupos empezará el 20 de octubre y dejará 16 clasificados para los octavos de final.

La pandemia del coronavirus ha causado que se altere el calendario futbolístico. Este martes y miércoles se disputarán los encuentros que completarán los bombos. Al día de hoy, faltan cuatros equipos en el bombo tres y cinco para para el cuatro.

Bombo 1: Bayern de Múnich (actual campeón), Juventus, Liverpool, Paris Saint Germain, Oporto, Real Madrid, Sevilla y el Zenit.

Bombo 2: Ajax, Atlético de Madrid, FC Barcelona, Borussia Dortmund, Chelsea, Manchester City, Manchester United y el Shakhtar Donestk.

Bombo 3: Atalanta, Inter de Milán, Lazio y Leipzig (faltan cuatro clubes).

Bombo 4: Borussia Moenchengladbach, Istanbul, Rennes (faltan cinco equipos).

Los clubes de un mismo país se evitan hasta los cuartos de final. No obstante, el alto nivel de clubes que conforman el bombo 2 (Atlético de Madrid, FC Barcelona, B. Dormtmund, Chelsea, el City) y del bombo 3 (Inter, Atalanta), prácticamente aseguran 'grupos de la muerte'.

El Lokomotiv, Marsella y el Brujas tienen su plaza asegurada en la fase de grupos. Sin embargo, su bombo dependerá de qué equipos entren provenientes de esta fase previa, los ganadores se repartirán de la siguiente forma:

El sorteo de la Champions League 200-21 se realizará el jueves a las 18.00 horas. Podrás seguirlo en directo por televisión a través de Movistar+(Movistar Liga de Campeones y #Vamos), LaLiga TV, Barça TV y Real Madrid TV y en streaming por el canal de la UEFA.

6⃣ spots remain for Thursday's Group Stage draw! 😬Who will qualify from the play-offs? 🤔#UCLdraw