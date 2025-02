Sinner es suspendido tres meses por dopaje

El tenista italiano Jannick Sinner ha sido sancionado tres meses -hasra el 4 de mayo- sin poder jugar por dopaje. El caso estaba previsto resolverse en una audiencia en abril, pero la Agencia Mundial Antidopaje ha acelerado el proceso y acordado con el jugador la suspensión temporal por dar positivo en clostebol durante el Indian Wells el pasado 2024.

La Agencia ha efectuado la resolución justo cuando Sinner estaba a punto de participar en el torneo ATP 500 de Qatar. El tenista dio positivo en marzo de 2024, aunque la noticia no llegó a los medios de comunicación hasta agosto. En un principio, el italiano no fue sancionado de manera inmediata, lo que creo discrepancias en el mundo del tenis.

Según informan desde la Agencia Antidopaje, pretendían imponerle a Sinner una estricta sanción que podía haberse porlongado uno o dos años. "Creemos que la conclusión de que no hubo culpa ni negligencia no es correcta según las reglas actuales", admitió el portavoz de la Agencia. "La AMA no solicita la cancelación de ningún resultado, salvo los ya impuestos en primera instancia", añade.