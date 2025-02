Sergio Ramos ficha por el Rayados de Monterrey de México

El CF Monterrey ha cerrado un acuerdo para incorporar al defensa español Sergio Ramos, quien a sus 38 años firmará por un año con el club mexicano. El equipo ha destacado este fichaje como "un hito sin precedentes en la historia" del club, resaltando la trayectoria y el prestigio mundial del jugador.

La noticia de la llegada de Ramos al Monterrey se venía barajando en los últimos días, después de que terminara su etapa con el Sevilla, aunque también estuvo vinculado a otras ligas, como la saudí, argentina y estadounidense. Desde Rayados, se celebró la incorporación de "uno de los mejores defensas centrales de la historia del fútbol" y se hizo hincapié en su impresionante palmarés con el Real Madrid, el Paris Saint-Germain y la selección española.

"Con 117 goles en clubes y 23 en la selección, Sergio Ramos llega al Monterrey para unirse a un equipo que competirá en la Liga BBVA MX, la Copa de Campeones de la CONCACAF, la Leagues Cup y el Mundial de Clubes de la FIFA en 2025", añadió el comunicado.

El futbolista, campeón de Europa y del mundo con España, comenzará su cuarta etapa en su exitosa carrera, tras su paso por el Sevilla (2003-2005), el Real Madrid (2005-2021) y el PSG (2021-2023). Con el Real Madrid, Ramos jugó 671 partidos y conquistó cinco Ligas, dos Copas del Rey, cuatro Champions, tres Supercopas de Europa y cuatro Mundiales de Clubes.

En 2021, el defensa se mudó a París para unirse al PSG, donde ganó dos títulos de Liga antes de regresar al Sevilla en 2023. En su segunda etapa en Nervión, compartió vestuario con jugadores que ahora militan en Monterrey, como Óliver Torres, Lucas Ocampos y Sergio Canales. En su nuevo equipo, Ramos lucirá el número 93, un guiño al icónico gol que anotó en la final de la Champions League de 2014 contra el Atlético de Madrid, en un partido que quedó marcado en la historia del Real Madrid.

Por su parte, el club blanco recordó este hito en redes sociales, destacando el número elegido por el jugador como un "homenaje al madridismo" y una referencia al gol que "cambió la historia".

Sergio Ramos: "Monterrey me ofrece ese equilibrio que no me había ofrecido nadie"

El defensa destacó este viernes que su traspaso al club mexicano representa el equilibrio que había estado buscando tras su salida del Sevilla. El defensa español explicó que, hasta ahora, ningún otro equipo le había ofrecido una oportunidad similar.

"Creo que 'Rayados' me brinda ese equilibrio que estaba buscando, algo que no había encontrado en ningún otro lugar. Un equilibrio que va más allá del mercado, del país y la ciudad, de todo lo que representa Monterrey, su afición y el propio club", expresó Ramos en declaraciones difundidas por el equipo mexicano y recogidas por Europa Press

Para el defensor, su rol en el campo va más allá de las acciones físicas, ya que considera que su liderazgo es natural. "Me siento con la responsabilidad de ayudar a mis compañeros, motivarlos cuando no están en su mejor día, aportar en los aspectos técnicos o tácticos del juego. Para mí es un honor compartir mi experiencia con los más jóvenes, ayudar a los veteranos y trabajar en equipo con el entrenador. Estoy convencido de que en el fútbol también existe una familia dentro del vestuario, y eso es esencial", afirmó.

En cuanto a su mentalidad en el campo, Ramos subrayó la importancia de la actitud. "El resultado es relevante, pero no lo es todo. Lo más importante es sentir que das lo máximo y estar bien contigo mismo. Todos tienen días malos, pero la actitud nunca debe faltar. Yo me esfuerzo al máximo, me voy a casa tranquilo cuando he dado todo por el equipo", aseguró.

El exjugador del Real Madrid y Sevilla se mostró "muy feliz" con su llegada a Monterrey, donde se define como un jugador "comprometido". "Siempre lucho por los objetivos del equipo, nunca por los individuales. La mentalidad ganadora es lo que me motiva a seguir adelante", expresó.

Ramos, que ya se siente parte del club, también mencionó su deseo de dejar una huella en la historia del Monterrey. "Quiero hacer historia con este club y dejar un legado para los aficionados mexicanos. Los seguidores de 'Rayados' son muy apasionados, y creo que la unidad del equipo, junto con su increíble afición, es fundamental para alcanzar el éxito", destacó.

Por último, Ramos señaló que se había informado muy bien sobre el club y la ciudad antes de tomar su decisión. "Lucas Ocampos, Óliver Torres, Sergio Canales y el entrenador me hablaron maravillosamente bien sobre el Monterrey. Me contaron sobre la estructura del club, su filosofía, el ambiente en la ciudad, el increíble estadio y, sobre todo, la pasión de su gente por el fútbol", concluyó.