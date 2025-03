La selección española de atletismo cierra el Europeo Indoor con cuatro medallas en su palmarés

España sumó este domingo su cuarta medalla en el Campeonato de Europa de atletismo en pista corta, que se disputó en Apeldoorn (Países Bajos), gracias a la plata del relevo 4x400 masculino, mejorando con creces la actuación de 2023 en Estambul, donde solamente Adrián Ben (800m) y Adel Mechal (3.000m) lograron subir al podio continental.



Desde la calle uno, Markel Fernández, Manuel Guijarro, Óscar Husillos y Bernat Erta lograron el segundo escalón del podio de menos a más con Erta metiendo la cabeza y cayendo al suelo para certificar la plata con nuevo récord nacional (3:05.18), por detrás de Países Bajos (3:04.95) y por delante de Bélgica (3:05.18).



"Con ese flequillo que tiene, Bernat ha conseguido ganar a los belgas por primera vez. Llevamos muchos años detrás de estos resultados y seguimos consolidados en la élite europea", dijo Husillos en declaraciones a los medios de la Real Federación Española de Atletismo (RFEA). "Es una proeza, la mayor de mi carrera. Es un logro increíble salir de donde salíamos y terminar como hemos terminado. Sabía que los últimos metros son muy importantes", añadió Erta.

Cuatro medallas que aún así saben a poco

Al oro en triple salto de Ana Peleteiro y los bronces en longitud y 400 metros de Lester Lescay y Paula Sevilla, se sumó esta plata en el 4x400 masculino en una última jornada que terminó poco después con el cuarto puesto rozando las medallas y también con récord de España (3:25.68) del 4x400 femenino compuesto por Paula Sevilla, Eva Santidrián, Daniela Fra y Blanca Hervás.



La guinda bien pudo ser otra medalla en los relevos, porque el cuarteto femenino español estuvo en los puestos de podio hasta los últimos metros. Además, en los despachos también pudo caer la medalla, porque Países Bajos fue descalificada por momentos, por una reclamación de Gran Bretaña que finalmente no prosperó. La 'oranje' se quedó el oro por delante de las británicas y Chequia.



España acumuló 15 puestos de finalista y terminó quinta en la clasificación general por puntos, doblando el resultado de Estambul 2023 e igualando la actuación de Glasgow 2019. El sabor agridulce quedó también este domingo con la caída en la segunda vuelta de Marta García, pese a lo cual terminó cuarta en la final del 3.000m, demostrando lo que hubiera sido capaz de hacer sin ese traspiés.



Mientras, en su primera final continental, Elvin Josué Canales fue quinto en los 800 metros, buscando su sitio con garra pero por las calles exteriores, con muchos golpes en especial con el local Ryan Clarke, zancadas de más que le acabaron pasando factura.



Por su parte, Maribel Pérez volvió con todo como en sesión matinal en busca de la final de los 60 metros, a solo dos centésimas de su récord de España, pero no fue suficiente, igual que Jaël Sakura Bestué se quedó fuera de pelear con las más rápidas. El avance es real con todo, ya que hacía 40 años que España no tenía dos sprinters en las 'semis' de un Euro 'indoor'.