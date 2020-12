El TAS prohíbe a Rusia competir en los Juegos Olímpicos de Tokio

El Tribunal de Arbitraje Deportivo (TAS) ha reducido de cuatro a dos años la sanción que pesaba sobre la Agencia Rusa Antidopaje (RUSADA), pero mantiene la prohibición de que Rusia compita con bandera propia en los Juegos Olímpicos de Tokio del año que viene y en los Juegos Olímpicos de Invierno de Pekín de 2022.

Inicialmente, la Agencia Mundial Antidopaje (AMA) había impuesto una sanción de cuatro años a Rusia, que recurrió ante la máxima instancia de la justicia deportiva. Después de un proceso que ha contado con 50 partes intervinientes, incluidos el Comité Olímpico Internacional (COI) y el Comité Paralímpico Internacional (IPC), el TAS dictaminó "por unanimidad que la RUSADA no cumplía con el Código Mundial Antidopaje".

Como consecuencia, el TAS determinó una serie de medidas que estarán en vigor desde este mismo jueves y hasta el 16 de diciembre de 2022, la más importante de ellas que Rusia no podrá competir como país en ninguna competición olímpica ni en ningún campeonato mundial sujeto a la normativa de la AMA.

Sin embargo, los deportistas rusos sí podrán participar en dichos eventos siempre que no estén sujetos a suspensión impuesta por una autoridad competente y que en su uniforme no figure la bandera rusa, sino las palabras "atleta neutral". Además, el himno nacional ruso no podrá sonar en ningún momento aunque suban a un podio.

Condiciones a la RUSADA

Por otra parte, el TAS anunció una serie de condiciones que la RUSADA debe cumplir durante los dos próximos años para poder recuperar su condición de agencia válida. Entre ellas se incluye el pago 1,27 millones de dólares (algo más de un millón de euros), entre otras cantidades, a la AMA por los gastos realizados durante su investigación desde enero de 2019 del laboratorio de Moscú.

Además, durante estos dos años la RUSADA estará al servicio de la AMA para realizar cualquier nueva investigación antidopaje y dará libertad total a los organismos pertinentes para realizar pruebas antidopaje a atletas rusos sin poner trabas de ningún tipo.

El panel de jueces tuvo en cuenta para esta reducción "cuestiones de proporcionalidad" y fundamentalmente "la necesidad de promover un cambio de cultura y alentar a la próxima generación de atletas rusos a participar en un deporte limpio internacional".

"Encantada de ganar un caso histórico"

La decisión del TAS fue reconocida por la Agencia Mundial Antidopaje, que señaló que el dictamen del tribunal "confirma en gran parte" la recomendación que realizó a través de un comité independiente el pasado mes de noviembre.

Para la agencia, la sentencia del TAS "es un claro respaldo" a su afirmación de que los datos del Laboratorio de Moscú "fueron alterados intencionalmente antes y mientras estaban siendo copiados pericialmente" durante una investigación en enero de 2019, meses después de que la RUSADA fuese readmitida.

"La AMA está encantada de haber ganado este caso histórico. No dejamos piedra sin remover al investigar este asunto tan complejo y al presentar nuestro caso ante el TAS", expresó en un comunicado Witold Banka, presidente de la AMA, que cree que el panel del tribunal ha confirmado "claramente" sus conclusiones en las que advertían que "las autoridades rusas manipularon descarada e ilegalmente los datos del Laboratorio de Moscú en un esfuerzo por encubrir una trama de dopaje institucionalizado".

El dirigente considera que este dictamen "es un momento importante para el deporte limpio y para los deportistas de todo el mundo", pero se sintió "decepcionado" porque "no respaldara todas y cada una" de sus recomendaciones para mantener el periodo de cuatro años de sanción, y que veían "proporcionales y razonables".

De todos modos, valoró que "estas consecuencias siguen siendo las más fuertes jamás impuestas a un país por infracciones relacionadas con el dopaje". "Rusia no podrá participar, presentar candidaturas ni ser sede de ningún evento, durante los próximos dos años, incluidas dos ediciones de los Juegos Olímpicos y Paralímpicos y muchos otros eventos importantes. Esto envía un mensaje claro de que no se tolerarán las trampas institucionalizadas y los esfuerzos concertados para trastocar el sistema mundial antidopaje", subrayó.

"La atroz manipulación por parte de las autoridades rusas de los datos recuperados por a AMA del Laboratorio de Moscú fue el último de una larga lista de delitos y hoy ha tenido importantes consecuencias para las autoridades", prosiguió el presidente de la AMA, que lamentó que los dirigentes rusos optasen "por continuar en su camino de engaño y negación" en lugar de "poner su casa en orden y volver a unirse a la comunidad mundial antidopaje por el bien de sus atletas y la integridad del deporte".

Dopaje de Estado en Sochi 2014

Los hechos juzgados se remontan a 2016, cuando un informe de la comisión independiente de la AMA desveló que un laboratorio de Moscú supervisado por el Ministerio de Deportes de Rusia manipuló los resultados analíticos de los atletas y sostuvo una trama generalizada de dopaje durante los Juegos de Invierno de Sochi 2014.

Según dicho informe, dirigido por el abogado canadiense Richard McLaren, durante la cita olímpica de 2014 hubo una trama generalizada de dopaje y manipulación de las pruebas realizadas a los atletas rusos, supervisados por el Ministerio de Deportes.

El informe abordó las acusaciones hechas por el exjefe del laboratorio antidopaje de Moscú, Grigory Rodchenkov, quien dos meses antes había desvelado en el diario The New York Times que los rusos utilizaron sustancias dopantes en Sochi con la aprobación de las autoridades nacionales. Rodchenkov señaló que hasta 15 medallistas rusos en Sochi formaban parte de un programa en el que se cambiaron las muestras de orina contaminadas por otras limpias.