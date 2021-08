Valentino Rossi, el mítico piloto italiano que convirtió el motociclismo en un deporte de masas, ha anunciado este jueves que se retirará al final de temporada. Lo ha hecho durante una conferencia de prensa especial en el circuito de Spielberg, donde este fin de semana se celebrará el Gran Premio de Estiria.

El corredor italiano, de 42 años, pondrá punto y final a una carrera profesional de 26 años en el circuito de Cheste (Valencia), en la última carrera de la temporada el próximo mes de noviembre. Rossi ha ganado hasta nueve títulos –uno en 125cc, uno en 250cc, otro cuando todavía se rodaba en motos de 500cc y seis más ya con las MotoGP.

"He decidido parar al final de este temporada, esta será mi última como piloto de MotoGP. Es un momento muy triste, es difícil decir que el año que viene ya no estaré compitiendo. El año que viene mi vida cambiará. Ha sido fantástico, lo he disfrutado muchísimo. Ha sido un recorrido larguísimo y verdaderamente divertido", ha anunciado Rossi ante la prensa antes del Gran Premio de Estiria.

Puntos de inflexión

El de Urbino, ha confesado cuáles han sido los momentos más especiales de su extensa y exitosa carrera. "Para mí, los momentos claves de mi carrera son tres campeonatos muy importantes: 2001 cuando gané en 500, 2004 cuando gané con la Yamaha y 2008 cuando gané siendo ya algo más mayor", ha espetado entre risas.

Además, ha reconocido que a medida que se vaya aproximando la última carrera aumentará su tristeza. "Ahora aún tenemos por delante la mitad de temporada aunque será más difícil cuando lleguemos a la última carrera", ha comentado.

Automovilismo en el horizonte

Rossi ha desvelado que el hecho de poder seguir compitiendo con su hermano era otra de las circunstancias que le hacían replantearse su decisión y apostar por continuar un año más, aunque ha apuntado que finalmente ha escogido la mejor opción.

Por último, el italiano se ha congratulado al considerar que ha cumplido con su objetivo de poder acercar a la gente el motociclismo y al pensar que ha tenido una carrera de la que no se puede quejar. Además, ha concluido anunciando que seguramente seguirá corriendo en coches, aunque no ha concretado ni dónde ni cuando.