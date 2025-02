La RFEF dicta sentencia: el "f...k off" de Jude Bellingham ya tiene sanción

Jude Bellingham ha sido sancionado tras su expulsión en el partido contra Osasuna, donde según el acta arbitral, se dirigió al colegiado Munuera Montero con la expresión “fuck you” (según recoge el acta). Esta acción le costará al jugador perderse los próximos partidos de Liga contra el Girona y el Betis.

El Madrid recurrirá la sanción

El Real Madrid no se ha quedado de brazos cruzados y ha presentado alegaciones, incluyendo pruebas videográficas e informes periciales. Sin embargo, el Comité de Disciplina no ha considerado estas pruebas suficientes para desvirtuar la presunción de veracidad del acta arbitral. A pesar de ello, el club recurrirá la sanción ante el Comité de Apelación.

Según el acta arbitral, Bellingham se dirigió al árbitro en los siguientes términos: “Fuck you”. No obstante, tanto el jugador como el entrenador Carlo Ancelotti aseguraron que Bellingham dijo “fuck off”, una expresión que, según ellos, tiene un significado menos ofensivo. De hecho, Ancelotti argumentó que el árbitro no entendió bien el inglés, traduciendo erróneamente la expresión como “no me jodas” en lugar de algo ofensivo. El Real Madrid incluso invocó un precedente de Cristiano Ronaldo, quien en 2018 afirmó que la expresión “fuck off” es de uso común entre los jugadores ingleses y no conlleva sanción.

La resolución del Comité se basa en el artículo 129 del Código Disciplinario, que sanciona con suspensión de dos a tres partidos las actitudes de menosprecio o desconsideración hacia los árbitros. De haberse considerado un insulto, la sanción podría haber sido mucho mayor, de entre cuatro y doce partidos, según el artículo 99. En el mejor de los casos, si se hubiera considerado una conducta contraria al buen orden deportivo, la sanción habría sido de hasta cuatro partidos o una multa.