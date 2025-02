Los clubes serán los nuevos jefes de los árbitros españoles: así es el nuevo plan de la federación

Primer 'bombazo' en la RFEF del nuevo presidente, Rafa Louzán. El gallego, que acaba de renovar al seleccionador nacional Luis de la Fuente hasta 2028 —cuadruplica su sueldo—, hace público que los clubes van a estar al frente de un nuevo comité técnico de árbitros que espera conformar próximamente. En el mismo estárán los clubes, tal y como ha asegurado, como representantes de LaLiga, como pedía el mandatario de la patronal Javier Tebas, aunque de momento no ha detallado en qué consistirán sus funciones.

"Vamos a crear un Comité Técnico de Árbitros en el que esté presente LaLiga, a través de clubes, la propia RFEF y el CTA", según ha explicado Rafa Louzán en una entrevista con Josep Pedrerol. "Vamos a crear un órgano que nos permita trabajar en común", un paso más allá que el punto de coordinación actual en materia arbitral, que se circunscribe a la comisión mixta que se encarga de acordar las designaciones de los partidos, en la que patronal y federación están presentes con el mismo peso.

En la charla, que puede verse en Youtube, el nuevo presidente de la RFEF ha sido preguntado por la continuidad del presidente actual de los árbitros, el sevillano Medina Cantalejo, y el responsable del VAR, el zaragozano Clos Gómez, las cuales ha confirmado ya que "son parte actualmente" de la organización y "van a seguir", ha afirmado. En cualquier caso, continúan los rumores de cambio de cara a la próxima temporada, sobre todo si continúan aumentanado el número de condiciones en el cerco que está construyendo Louzán alrededor del exinternacional andaluz.

Cambios para el VAR

Desde el mismo día de su elección, Louzán se ha referido a la necesidad de hacer cambios en los protocolos del VAR para mantener un mismo criterio entorno a todas las decisiones que se toman desde las salas de Las Rozas (Madrid).

"Con el VAR se corrigen un montón de cosas y ayuda", ha asegruado Louzán. "Tenemos que tener unidad de criterio cuando el VAR llama", ya que "todos los casos son parecidos, pero nunca son iguales". Para ello, el nuevo mandatario ha señalado que "vamos a intentar coordinarnos mejor para que el VAR llame cuando tiene que llamar y en igualdad de condiciones".

Florentino: "Hemos perdido títulos por culpa de los árbitros"

Uno de los momentos más noticiosos de la entrevista de Rafa Louzán con Josep Pedrerol ha sido en el que se ha referido a su relación con el presidente del Real Madrid, Florentino Pérez, con el cual mantiene una "buena" relación desde hace tiempo, mucho antes de ser investido como máximo dirigente de la RFEF este pasado diciembre. En sus palabras se entiende que el también presidente del grupo ACS ha presionado para que haya cambios en el estamento arbitral, el cual habría tomado decisiones que habrían "perjudicado" al conjunto blanco, un tema de conversación sobre el que es "perseverante", según el gallego.

"En Arabia hace un año hizo un aparte conmigo y me dijo 'oye, tenéis que resolver el tema de los árbitros porque nos está perjudicando y hemos perdido muchísmos títulos por culpa de los árbitros", ha afirmado Louzán.

Además, hay otros dos asuntos que se han aireado en esa entrevista: el primero que Florentino quiere que la nueva directiva de Louzán sea la que resuelva el 'caso Negreira', aunque el nuevo presidente de la RFEF se escuda en que es un asunto que se encuentra en manos de la Justcia, y el segundo, que el mandatario madridista propone traer trencillas extranjeros a España para solventar las dudas sobre sus actuaciones: "Florentino me dijo que iba a traer árbitros ingleses para arbitrar. Ha sido muy insistente en el tema de los árbitros, pero no es de ahora, a mí ya me lo ha dicho varias veces".