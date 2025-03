La Real Sociedad aguanta el pulso al Manchester United y el Athletic encaja una remontada en Roma

La noche europea del jueves dejó un sabor agridulce para los equipos españoles. La Real Sociedad logró un empate in extremis (1-1) ante el Manchester United en el Reale Arena, el Athletic Club sufrió un mazazo en el último minuto al caer (1-2) contra el AS Roma en Italia y el Real Betis tampoco pudo cerrar su eliminatoria con ventaja tras firmar otro empate (2-2) en casa frente al Vitória SC.

La Real Sociedad despierta tarde pero mantiene opciones

Con un Reale Arena volcado y todas las emociones de una gran noche europea, la Real Sociedad se vio incapaz de encontrar su mejor versión en el primer tiempo ante un Manchester United muy ordenado. Sin un solo disparo a puerta en los primeros 45 minutos, el conjunto de Imanol Alguacil se perdió en la telaraña tejida por los 'red devils', que además rozaron el gol antes del descanso con una triple ocasión desbaratada in extremis por el defensa español Aritz Elustondo.



El segundo tiempo arrancó con una Real más ambiciosa. Take Kubo se inventó una gran jugada para asistir a Mikel Oyarzabal, cuyo disparo rozó el gol. Pero cuando mejor parecía estar el cuadro donostiarra, el United golpeó primero. Una desatención defensiva permitió que Joshua Zirkzee batiera a Álex Remiro para el 0-1 (57').



Mikel Oyarzabal (10) lanza el penalti para marcar el primer gol | EFE



Todo cambió en el minuto 70, cuando el VAR detectó una mano de Bruno Fernandes dentro del área. Mikel Oyarzabal no falló desde los once metros y desató la euforia en el Reale Arena, donde los vascos rozaron la remontada en los últimos minutos. Sheraldo Becker y Orri Oskarsson tuvieron opciones claras, pero el 1-1 deja todo abierto para la vuelta en Old Trafford -a disputarse el próximo jueves 13-.

El Athletic cae en el 94' y apuesta todo a San Mamés

El Athletic Club sufrió una derrota cruel en su visita a la Roma (1-2) tras encajar un gol en el último suspiro de Eldor Shomurodov. Los 'leones' plantaron cara a un rival físico y muy agresivo, pero la expulsión de Yeray Álvarez en el minuto 85 condicionó el desenlace del partido y el porvenir de una eliminatoria que queda muy abierta.



El duelo arrancó con mucha intensidad en el centro del campo y pocas ocasiones claras. La mejor del primer tiempo la tuvo Paulo Dybala para la Roma con un disparo al larguero, mientras que Maroan Sannadi desperdició la más clara para los vascos.



Los jugadores del AS Roma celebran la victoria de su equipo | EFE



En la reanudación, el Athletic golpeó primero con un gol de Iñaki Williams (50') tras un saque de esquina, pero la alegría duró poco. La Roma empató rápidamente con un tanto de Angeliño (56') y, con la expulsión de Yeray, los italianos se volcaron en ataque. Cuando el empate parecía definitivo, Shomurodov aprovechó un despiste en el área para darle la victoria a la Roma en el 94'. El Athletic necesitará una noche mágica en San Mamés para remontar la eliminatoria, también el siguiente jueves 13.

El Betis deja escapar la victoria y la ventaja en casa