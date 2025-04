Además de otra épica, el Real Madrid busca romper esta racha del Arsenal de casi dos años

El Santiago Bernabéu se prepara este miércoles para una de esas noches épicas que alimentan la leyenda del Real Madrid. El vigente campeón de Europa afronta el desafío de remontar el 3-0 encajado ante el Arsenal en la ida de los cuartos de final de la Liga de Campeones 2024-2025. Una misión casi imposible: el conjunto blanco no levanta un marcador así en Europa desde hace casi medio siglo.



La fe del madridismo será clave, como tantas otras veces, pero la empresa es titánica. Esta temporada, los de Carlo Ancelotti no se han caracterizado por lograr goleadas contundentes. En Champions, solo en tres ocasiones han ganado por tres o más goles, siendo la más destacada la remontada ante el Borussia Dortmund (5-2) gracias a un brillante Vinícius Júnior, cuya temporada tampoco es para tirar cohetes.



El Arsenal, por su parte, llega a la capital española respaldado por una racha de casi dos años sin perder por más de dos goles. Desde mayo de 2023, cuando cayeron 0-3 ante el Brighton, los de Mikel Arteta no han sufrido un revés semejante. En la presente Champions, sólo han concedido una derrota (1-0 ante el Inter de Milán) y acumulan 14 goles como visitantes, destacando el 1-7 que endosaron al PSV en Eindhoven hace apenas unas semanas -concretamente, el pasado 4 de marzo-.



Además, el Real Madrid llega al duelo con serias dudas defensivas. En los 13 partidos de esta edición de Champions, solo ha dejado su portería a cero una vez y ha encajado 20 tantos. Las bajas y la falta de contundencia atrás comprometen aún más sus opciones de otra gesta histórica en una nueva noche europea mágica.