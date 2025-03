El Real Madrid femenino se hunde en Londres: adiós al sueño europeo con la fugaz remontada del Arsenal

No pudo ser. El Real Madrid femenino vio truncado su sueño de alcanzar por primera vez unas semifinales de la Champions League tras ser arrollado por un Arsenal muy superior. Las inglesas, lideradas por una estelar Mariona Caldentey, impusieron su ley durante la segunda parte y, con tres goles en menos de 15 minutos, firmaron la remontada (3-0) en el Emirates Stadium de Londres, dejando fuera a las españolas.



El equipo dirigido por Alberto Toril llegaba a la capital británica con la moral en alto después de su victoria en la ida y de un histórico triunfo ante el FC Barcelona. Sin embargo, su resistencia solo duró 45 minutos. En una segunda mitad desastrosa, las madridistas vieron cómo su ventaja se desvanecía en un abrir y cerrar de ojos. Dos goles en tres minutos, seguidos de un tercero antes de la hora de juego, acabaron con cualquier esperanza blanca. Y eso que el 2-0 de la ida parecía algo favorable.



Desde el primer minuto, el Arsenal impuso un ritmo vertiginoso y encerró al Real Madrid en su campo. Con casi un 70% de posesión, las 'Gunners' dominaron el juego, aunque sin encontrar el camino al gol en la primera mitad. Mariona Caldentey fue la más incisiva, pero sus intentos iniciales no encontraron portería al principio del duelo.



El conjunto madridista, bien replegado, logró resistir gracias al esfuerzo defensivo de Sheila García y Maëlle Lakrar, mientras que Linda Caicedo apenas pudo generar algo de peligro en ataque. A pesar de la presión local, las visitantes pudieron inquietar a Daphne Van Domselaar con un disparo lejano de Filippa Angeldahl y otro intento de Caicedo que terminó en el poste, aunque esta fue anulada por fuera de juego.

El hundimiento se desembolsó en tres minutos