El Real Madrid estalla tras su polémica derrota ante el Espanyol y exige cambios en el sistema arbitral

El Real Madrid ha explotado definitivamente. La polémica derrota ante el Espanyol, marcada por una serie de decisiones arbitrales que han indignado al club blanco, ha provocado una dura reacción por parte de la entidad merengue. Este lunes, el Real Madrid ha publicado en su web una durísima carta dirigida a la Real Federación Española de Fútbol (RFEF), denunciando la "manipulación" del arbitraje y exigiendo cambios estructurales inmediatos en el sistema impuesto a nivel nacional.



El detonante de esta crisis ha sido la actuación arbitral en el RCDE Stadium, donde el colegiado Alejandro Muñiz Ruiz y el VAR, dirigido por Xavier Iglesias Villanueva, protagonizaron varias decisiones controvertidas. Entre ellas estuvo la no expulsión de Carlos Romero tras una dura entrada sobre Kylian Mbappé en el minuto 60, una jugada que pudo cambiar el destino del partido. Para colmo, fue el propio Romero quien marcó el gol de la victoria para los pericos en la reciente jornada de LaLiga.

El Real Madrid se enciende: "Es un escándalo mundial"

Desde el pitido final, la indignación en el seno del Real Madrid ha sido mayúscula. Carlo Ancelotti, en rueda de prensa, calificó la decisión de "inexplicable" y denunció el doble rasero arbitral que sufre su equipo -misma referencia utilizada por la entidad blanca en su comunicado-. Poco después, Real Madrid TV publicó un video denuncia en el que se tildaba el arbitraje de "escándalo mundial" y se afirmaba con contundencia que "LaLiga sigue manchada por los herederos de Negreira".



La carta publicada por el club blanco no se ha quedado atrás. "Los hechos ocurridos en este encuentro han sobrepasado cualquier margen de error humano o de interpretación arbitral. Lo sucedido en el RCDE Stadium representa la culminación de un sistema arbitral completamente desacreditado, en el que las decisiones en contra del Real Madrid han alcanzado un nivel de manipulación y adulteración de la competición que ya no puede ser ignorado", reza el comunicado de los merengues.



El Madrid ha puesto el foco concretamente en dos jugadas consideradas claves y determinantes en la derrota frente al Espanyol. La primera de ellas es la entrada a Mbappé sin sanción adecuada. Romero impactó con dureza sobre el gemelo del francés sin intención de disputar el balón. Sin embargo, el árbitro solo mostró amarilla y el VAR no intervino para corregir la decisión. El propio jugador del Espanyol admitió tras el partido que "intentó frenarlo como pudo". "No pudo ser más claro: no hubo intención alguna de disputar el balón, sino la voluntad expresa de frenar al adversario a cualquier precio con una acción inadmisible", denuncia el Real Madrid.



La segunda jugada expuesta es la del gol anulado a Vinicius. En el minuto 21, el brasileño marcó un tanto que fue invalidado por una presunta falta previa de Mbappé. Las imágenes, según el club blanco, demuestran que precisamente fue el francés quien sufrió una falta dentro del área. "Un penalti claro", señalan.

La RFEF responde con "neverazo"; el Madrid busca más

El Comité Técnico de Árbitros (CTA) ha reaccionado rápidamente ante el revuelo generado y ha decidido apartar temporalmente tanto a Muñiz Ruiz como a Iglesias Villanueva. Sin embargo, en el Real Madrid consideran que esta medida es insuficiente. "Lo que antes se llamaba la 'nevera' ahora se disfraza de 'aislamiento y blindaje' para proteger a los árbitros, pero no soluciona el problema de fondo".



El RCD Espanyol venció (1-0) al Real Madrid en un partido con mucha polémica | EFE



De esta manera, el Real Madrid exige a la RFEF la entrega inmediata de los audios del VAR relacionados con todas las acciones más polémicas del partido. "El conocimiento del contenido de estos audios resulta fundamental para arrojar luz sobre las decisiones adoptadas", sostienen en su misiva. Además, el club blanco ha recordado que no se trata de un hecho aislado, sino de "una tendencia reiterada que afecta a la integridad de la competición", lamentan en el comunicado emitido.



La carta del Real Madrid también hace referencia a resoluciones judiciales previas que han evidenciado irregularidades en el uso del VAR en el fútbol español. Se menciona la sentencia del Juzgado de lo Social nº 47 de Madrid, que en 2023 probó que el VAR ocultó imágenes claves al árbitro, lo que llevó a la injusta expulsión de Vinicius Jr. "Estas manipulaciones no son errores puntuales, sino una forma de actuación recurrente", subraya la denuncia compartida en la web del Real Madrid.



Finalmente, el club blanco exige una reforma estructural del sistema arbitral que incluya la sustitución de los colegiados vinculados a "etapas bajo sospecha" y el establecimiento de unos mecanismos de control efectivos. "No basta con ajustes superficiales ni con sanciones tardías. Es imprescindible una renovación completa del sistema para restaurar la credibilidad de la propia competición", sentencian.

La respuesta de Tebas: "El Madrid se opuso al cambio"

El presidente de LaLiga, Javier Tebas, ha destacado al respecto que el club blanco "se opuso a exigir cambios de esta índole" en una reunión de hace casi dos años. "No me ha sorprendido en absoluto la carta del Real Madrid, ya que no dice nada diferente de lo que su propia televisión lleva tiempo repitiendo. Muchos defendemos un cambio radical en el sistema arbitral, acercándonos al modelo inglés o al alemán, con una organización completamente diferente y más transparencia en todas las decisiones", señaló Tebas en su cuenta personal de la red social X.



De este modo, Tebas indicó que en aquella ocasión el club madridista se mostró "tibio" respecto a la propuesta de aprobar los cambios en el arbitraje español. "Lo verdaderamente llamativo es que, en una reunión de LaLiga el 19 de abril de 2023, debatimos e incluso votamos este cambio y el Real Madrid se opuso, mostrándose tibio y sin proponer soluciones", manifestó Javier Tebas de forma directa.



"¿Tendrá algo que ver que, en aquel momento, el presidente de la RFEF era Rubiales y Florentino Pérez miembro de la Junta Directiva de la RFEF? Y ojo, el 'caso Negreira' ya estaba en el juzgado y el Real Madrid tardó semanas en personarse. ¿Por qué? [...] Por cierto, en lo que respecta a "sistemas corruptos", pocas lecciones pueden dar. Y no me refiero al Real Madrid como institución", concluyó el presidente de la LaLiga.