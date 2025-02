Rafa Nadal tras su retirada: “Tengo que descubrir qué quiero ser y qué me motiva”

Desde que colgó la raqueta a finales de 2024, Rafa Nadal no ha vuelto a empuñarla. El extenista balear, homenajeado por el Comité Olímpico Español (COE), reconoció que necesita un tiempo de desconexión antes de definir su futuro.

“No he vuelto a jugar al tenis desde que me retiré. Al principio estuve mal del pie y ahora quiero dejar que todo siga su curso. Sin duda, volveré a coger la raqueta, pero primero necesito este periodo de adaptación”, explicó Nadal durante el acto en su honor celebrado este martes en el COE, según detalla Europa Press.

A pesar de la incertidumbre sobre su futuro, Nadal tiene claro que su vida seguirá ligada al deporte. “Siempre he necesitado objetivos. Ahora estoy organizando esta nueva etapa, han pasado solo tres meses desde que dejé de competir. He vuelto a jugar al fútbol y eso me da mucha alegría”, señaló.

Reflexión sobre su carrera y el éxito

El manacorí aseguró que su mayor satisfacción es la huella que deja más allá de los títulos. “No me quedo solo con los resultados, sino con el reconocimiento de la gente y mis compañeros. Me retiro con la tranquilidad de haberlo dado todo”, afirmó.

Sobre el éxito, Nadal lo definió como “llegar lo más cerca posible del propio techo”. “Ganar o perder depende de muchas circunstancias, pero lo importante es saber que te has esforzado al máximo”, subrayó.

También habló de los momentos difíciles que afrontó en su trayectoria. “Los altibajos forman parte del camino. He tenido más parones que otros, pero siempre mantuve la ilusión y la confianza en mejorar”, añadió.

Su vínculo con los Juegos Olímpicos

Nadal, campeón olímpico en Pekín 2008 y Río 2016, recordó su experiencia en la Villa Olímpica. “En algún momento me ha agobiado, pero forma parte de la esencia de los Juegos. Si te vas a un hotel de lujo, te pierdes la experiencia real”, reflexionó.

El balear también admitió que, como cualquier aficionado, ha pedido fotos a leyendas como Michael Phelps o LeBron James. “No por ser un gran deportista en tu disciplina dejas de ser una persona normal”, comentó.

Por último, quiso agradecer al COE y a los deportistas que participaron en el acto. “Nunca he sido de homenajes, pero que el COE lo organice con personas a las que admiro es algo muy especial. Gracias por este cariño”, concluyó.

El evento finalizó con la entrega de un reconocimiento especial a Nadal, acompañado de una foto suya con la medalla de oro de Río 2016 firmada por los deportistas presentes, bajo el lema: “Marcar una era”.