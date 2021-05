El tenista español Rafa Nadal logró una épica victoria (7-5, 1-6, 6-3) ante el número uno del mundo Novak Djokovic en la final del torneo de Roma, para alzar así su décimo Masters 1.000 en la capital italiana, golpe en la mesa antes de Roland Garros.

Después de caer la pasada semana en cuartos de final en Madrid, Nadal se picó y dejó claro su objetivo: "Ir a Roma y ganar". Aún siendo el 20 veces campeón de 'Grand Slam', las victorias se las tuvo que ganar el balear, pletórico en su duro camino en Roma ante Jannik Sinner, Denis Shapovalov, Alexander Zverev y Reilly Opelka.

El más difícil todavía llegaba en la final ante Djokovic, otro que conoce bien el Foro Italico, cinco veces campeón en Roma y de hecho escenario en 2016 de su última victoria en tierra sobre el español. El capítulo 57 (29-28 ahora aún para el de Belgrado) entre ambos fue un tú a tú que Nadal manejó con un buen saque y mandando mucho con la derecha.

Sin embargo, el duelo de gigantes requería de mucha estrategia y saber leer cada momento. La cabeza de Nadal funcionó mejor que la del serbio, precipitado en demasía. Tras jugar cinco horas el sábado, 'Nole' quiso un primer set rápido, cortando puntos y dejando un intercambio de 'breaks' como inicio de la final.

Nadal se movía mejor sobre la pista pero sin fisuras avanzó la manga, con el español por los suelos por culpa de las líneas de la pista. Con su saque no dio opción el balear y tuvo el 'break' en el séptimo juego y de nuevo en el undécimo, donde cayó el serbio. Pese al palo y los errores con los que cerró la manga, el número uno reaccionó en el segundo set con un 1-6.

Nadal bajó enteros con su saque y se dejó más errores que dieron vida a Djokovic, pero el tercer set trajo de nuevo la versión más fiable del español. Nadal se defendió en un peligroso quinto juego y a continuación logró el 'break' que valía medio título. Se precipitó el de Belgrado en su momento y el de Manacor no falló, empatando de nuevo ambos en 36 Masters 1.000.

El décimo título en Roma, 88º en su carrera, da a Nadal alas antes de buscar su 14ª Roland Garros y pone las cosas en su sitio en la gira de tierra, donde el rey de la superficie, un Nadal que además firmó su quinta victoria seguida en arcilla sobre Djokovic, levantó también título en Roma y cayó en cuartos en Montecarlo y Madrid.

Además, la polaca Iga Swiatek, de 19 años, arrasó con un doble 6-0 a la checa Karolina Pliskova para conquistar su primer título de categoría WTA 1.000. Swiatek, campeona el año pasado en Roland Garros, cedió solo 13 puntos en una final de 45 minutos que le dio el tercer título de su palmarés y el 'Top 10' del mundo este lunes.