Tras varias semanas de incertidumbre, este miércoles por fin ha llegado la fumata blanca, el fichaje de Sergio Ramos por el Paris Saint-Germain ya es oficial. El central de Camas (Sevilla) firma por dos temporadas y lucirá el dorsal número '4'-

El anuncio de la incorporación de la leyenda madridista al proyecto faraónico del propietario del PSG era ya un secreto a voces, de hecho, se esperaba que fuera oficial este martes. No obstante, este 7 de julio ha sido la fecha elegida para que se conociera el nuevo destino del defensa tras su sentida salida del club blanco. El club parisino lo ha anunciado por error en su página web desvelando el dorsal que lucirá en el club.

En este anuncio titulado "Sergio Ramos encuentra su nº 4" se hace "oficial" que el camero jugará en el Parque de los Príncipes con ese dorsal y también se muestran las primeras declaraciones del zaguero, en las que asevera que "es un privilegio poder lucir este número en un gran equipo, el Paris Saint-Germain".

El camero llegó esta misma mañana al aeropuerto de Madrid, con su familia, para poner rumbo a París. Aterrizó en el aeropuerto Le Bourget en torno a las 11:00 para, posteriormente, dirigirse al Hospital Americano de Neully, en donde pasaría el reconocimiento médico pertinente. Horas después estampó su firma en el nuevo contrato.

🚨🚨 ÚLTIMA HORA 🚨🚨



💣💥 SERGIO RAMOS, en OFICINAS DEL PSG. Anuncio INMINENTE 🇫🇷. #ramospsg

pic.twitter.com/gQoBd3qFY0 — ContraataqueDeportivo (@ContraAtaqueDep) July 7, 2021

16 temporadas de blanco

La despedida del defensa sevillano, un hecho que para los madridistas era inimaginable, llegó el pasado 17 de junio, cuándo el futbolista acompañado de Florentino Pérez y, sobre todo, arropado por su familia. Se despidió del club que le vio crecer durante 16 años y llegar a convertirse en el mejor central de la década, en un acto lleno de emoción celebrado en la Ciudad Deportiva de Valdebebas.

Según comentó el propio futbolista, en una rueda de prensa posterior a la ceremonia de despedida, su intención era renovar por dos años, pero el club solo le ofreció uno con bajada de contrato. Sin especificar la fecha, el sevillano terminó aceptando la oferta, pero cuando lo hizo, el club le comunicó que dicha oferta había caducado.

"Nunca me he querido ir del Real Madrid. Cuando acepté la oferta de renovación de un año, ya había caducado y yo no me había enterado. Se lo dijeron a mi agente hace una semana y nos sorprendió, yo no sabía que la oferta tenía una fecha de caducidad. No quiero rencor, no quiero enfrentamientos. Me quedo que es un hasta luego", zanjó el ya excapitán blanco.

Sergio Ramos iniciará esta nueva aventura, la primera fuera de España para él, en la capital francesa. Como compañeros tendrá a dos viejos conocidos con los que ya compartió vestuario en el Madrid, Keylor Navas y Ángel Di María, y también a su amigo Neymar. También jugará, en principio, con Kylian Mbappé, aunque el interés del Madrid amenaza con romper esa posible nueva amistad.