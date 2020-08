PSG vs Bayern de Munich: datos, horario, TV y dónde ver online

La final de la Champions League 2019-2020 enfrentará al París Saint Germain (PSG) y al Bayern de Munich en un encuentro que promete goles y buen fútbol. A pesar de que ambos clubes lleguen a esta fase ganando con méritos, los bávaros se presenta como los favoritos, tanto por su historia en el torneo, como por su actualidad futbolística. La redonda se pondrá en juego el domingo 23 a las 21:00 horas.

Esta Champions Leagueha estado marcada por la pandemia del coronavirus. Algunos partidos de la vuelta de octavos de final se jugaron a puerta cerrada y sin público. No obstante, a partir de cuartos, a las dos medidas anteriormente mencionadas se le suma la sede neutral, Lisboa.

Este encuentro se disputará en el Estádio do Sport Lisboa a Benfica (da Luz), y dejará un equipo que podrá presumir de haber realizado el noveno triplete (liga, copa y Champions) de la historia de las grandes ligas europeas.

