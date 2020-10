Las 10 frases más polémicas de Diego Armando Maradona: vida y obra de D10S

Diego Armando Maradona, por muchos considerado el mejor futbolista de la historia mundial, cumple este viernes 60 años. En su homenaje, hacemos un resumen cronológico de las diez frases más memorables, coincidentes con los momentos más polémicos en la vida de quien, para algunos, es simplemente D10S.

1) "Me había propuesto meterle dos goles a Gatti, pero ahora que me dijo gordito, le voy a meter cuatro". Fue justo antes de jugar con Argentinos, equipo en el que debutó con 15 años, ante el todopoderoso Boca del legendario portero Hugo Orlando Gatti. Argentinos acabó ganando 5-3 con cuatro goles de Maradona.

2) "Tenía la ilusión de jugar en River pero Aragón Cabrera (presidente de River) me derrumbó la ilusión". Tenía apenas 20 años cuando fichó por Boca, el club más popular de Argentina, del que se convertiría en ídolo. Sin embargo, poco antes, coqueteó con su máximo rival, River Plate, y pidió ganar lo que los ya campeones del mundo Filiol y Passarella.

3) "Fue con la mano de Dios", dijo sobre su primer y polémico gol aInglaterra en los cuartos de final del Mundial 1986 (cuatro después de la guerra de las Malvinas). Su segundo gol en ese partido sería considerado el mejor en la historia de los mundiales, y Argentina acabaría siendo campeona del mundo.

4) "En Cuba no vi chicos descalzos por las calles", señaló, al regreso de su primer viaje a Cuba, en 1987. Tiempo después diría. "Creo en Hugo Chávez. Soy chavista. Todo lo que hagan él y Fidel, para mí es lo mejor".

5) "Les piden a los napolitanos que sean italianos por un día y los olvidan los otros 364. Ahora todos los llaman para que alienten a su selección", dijo antes de la Semifinal contra Italia en el Mundial de 1990. En la final, contra Alemania, gritó "hijos de puta" ante la silbatina del público al himno argentino. Maradona jugaba en el Nápoles, equipo que llevó a su primer Calcio.

6) "Me cortaron las piernas", afirmó después de que lo suspendieran en el Mundial de EEUU de 1994 por consumo de efedrina. "Yo me equivoqué y pagué, pero la pelota no se mancha", dijo tras su partido despedida, en noviembre de 2001, en la cancha de Boca.

7) "Pueden obligarme a pagarle, pero no me pueden obligar a quererlo", afirmó sobre uno de sus hijos, entonces no reconocido, en su propio programa de televisión, La Noche del 10, en 2005.

8) "A los que no creían en mí, en este equipo, con el perdón de las damas, que la chupen, que la sigan chupando", afirmó, entonces entrenador de la Selección Argentina, en la conferencia de prensa posterior al triunfo 1-0 ante Uruguay en Montevideo, que determinó la clasificación de la selección argentina al Mundial de Sudáfrica 2010.

9) "Es inútil querer hacer caudillo a un hombre que va 20 veces al baño antes de un partido", dijo sobre Lionel Messi tras el Mundial de Rusia 2018.

10) "Yo le diría al sheik o al príncipe que me hagan un contrato de por vida y me quedo a vivir en Dubái", dijo sobre su paso por Dubai. Hoy entrena en Argentina a Gimnasia, el club con el que simpatiza Cristina Fernández de Kirchner. "Argentina ya no es más el país de Ricachón y sus amigos", ha dicho recientemente, contra el expresidente Mauricio Macri.