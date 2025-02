Polémica en la Liga F: el Espanyol condena el toque de genitales de Mapi León a una de sus jugadoras

El RCD Espanyol ha emitido un contundente comunicado este lunes en el que expresa su "total descontento y condena" ante lo sucedido en el derbi catalán de la Liga F disputado el pasado domingo en la CE Dani Jarque. En dicho encuentro, la jugadora del FC Barcelona Mapi León realizó un gesto que, según el club blanquiazul, "vulnera la intimidad" de la futbolista espanyolista y colombiana Daniela Caracas.



El incidente tuvo lugar en una acción del partido (15') en la que León, tras un forcejeo con Caracas por la disputa del balón, tocó los genitales de la jugadora perica. "Es una acción que consideramos inaceptable y que no debe pasar desapercibida", señaló el Espanyol en su comunicado, manifestando su preocupación por lo ocurrido.



Desde el club blanquiazul aseguraron que, aunque en el momento Caracas no reaccionó "a causa del impacto que le causó la situación", tras asimilar lo sucedido tomó conciencia de la seriedad del gesto. Aun así, optó por no responder de manera airada para evitar una sanción disciplinaria que perjudicara al equipo.



A este episodio se ha sumado la reacción en redes sociales, donde la futbolista del Espanyol ha sido blanco de numerosos insultos. "Nos preocupa que, en lugar de centrarse en el acto en sí, parte de la atención mediática se haya desviado hacia otras cuestiones ajenas a la gravedad de la acción", lamentó el club blanquiazul.



Mapi León, jugadora del FC Barcelona, durante un encuentro de la Liga F | EFE



El RCD Espanyol reiteró su defensa de Caracas y su compromiso con los valores del respeto y la deportividad en el fútbol. En este sentido, puso a disposición de su jugadora los servicios jurídicos del club en caso de que desee emprender acciones legales. "Esperamos que este tipo de situaciones sean tratadas con la seriedad que merecen", concluyó la entidad perica, que se tomó un día para dar pie al texto.



Por el momento, ni Mapi León ni el FC Barcelona han presentado declaraciones oficiales sobre lo sucedido. La polémica sigue generando debate en el ámbito del fútbol femenino mientras que el Espanyol exige medidas en defensa de Caracas.