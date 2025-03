De los pitos en Ámsterdam a la ovación de Mestalla: Huijsen, el central que conquistó España con 19 años

La figura de Dean Huijsen emerge con fuerza en el panorama futbolístico español. El central del Bournemouth, a pesar de haber nacido en Ámsterdam, se ha convertido en un símbolo del talento forjado en nuestras canteras y de la creciente globalización del fútbol de selecciones. Su reciente convocatoria con la Selección española absoluta ha generado un torbellino de emociones, especialmente tras su debut en un escenario tan significativo como Países Bajos.

La historia de Huijsen está intrínsecamente ligada a España. Con tan solo cinco años, su familia se mudó a Marbella, donde el joven Dean dio sus primeros pasos en el mundo del fútbol. Fue en la Costa del Sol donde su talento llamó la atención de los ojeadores del Málaga, club que lo incorporó a su cantera. Su formación continuó en Italia, primero en la Juventus y luego en la Roma, pero su vínculo con España siempre se mantuvo intacto.

"Elegí jugar con España por mis sentimientos. Me mudé allí a los cinco años y me siento como en casa. Simplemente me siento español"

"Elegí jugar con España por mis sentimientos. Me mudé allí a los cinco años y me siento como en casa. Simplemente me siento español", declaró el propio Huijsen, dejando claro que su decisión no fue fruto de la casualidad. Incluso antes de su llamada con la Sub-21, ya tenía la firme idea de vestir la camiseta de 'La Rojita'. Su nacionalización española por carta de naturaleza en febrero de 2024 allanó el camino para cumplir su sueño. Cabe destacar que, previamente, Huijsen había jugado en las categorías inferiores de Países Bajos, sumando 18 encuentros con la 'Oranje', pero su corazón siempre latió por España, un sentimiento que él mismo ha manifestado en numerosas ocasiones, declarándose "malagueño y malaguista".

Un debut marcado por la emoción y el apoyo

Su debut con la selección absoluta se produjo en un encuentro contra Países Bajos, precisamente en el estadio del Feyenoord. Un escenario especial, ya que, como el propio Huijsen reveló, su padre debutó en ese mismo campo con el Ajax. "Mi padre me envió un mensaje diciendo 'si debutas, ambos habremos debutado en el mismo estadio'. Creo que esto es muy especial", confesó emocionado. Sin embargo, el público neerlandés no recibió con aplausos al joven central, haciéndole sentir su elección con pitos desde la grada. "Era solo el público, era de esperar", comentó Huijsen, restando importancia a la reacción y centrándose en su juego.

Anoche, en Mestalla, la historia fue bien diferente. La afición española arropó a Huijsen, reconociendo su compromiso y valía. A pesar de los tres goles encajados, el joven defensa mostró gran personalidad en el manejo del balón y en la salida desde atrás. Estuvo correcto en defensa y evidenció el buen trato de balón que lo caracteriza, encajando en el estilo de juego de la Selección española. Su altura de 1,97 metros también le otorga una presencia importante en el juego aéreo. El apoyo de su familia, presente tanto en Países Bajos como en Valencia, fue un aliciente más en este importante capítulo de su carrera. "Al parecer, estaba destinado a ser así, debuté contra los Países Bajos", reflexionó Huijsen, quien ahora mira al futuro con la ilusión de seguir defendiendo los colores de España, la tierra donde se siente en casa.