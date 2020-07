Patrick Mahomes lidera la lista de los contratos más millonarios del deporte

Actualmente, tres de los cinco contratos más millonarios del deporte pertenecen a beisbolistas, sin embargo, en la lista se cuela un boxeador y es liderada por un jugador de fútbol americano.

Con tan solo 24 años Patrick Mahomes se convierte en el deportista con el contrato más caro en la historia de la NFL y del deporte, al renovar con los Kansas City Chief por 10 años y más de 500 millones de dólares. Mahomes, originario de Texas es actualmente campeón del Super Bowl LIV y fue elegido MVP (Jugador Más Valioso) del mismo, siendo el más joven en ser reconocido con este galardón.

Here to stay. . .! ⏰⏰ pic.twitter.com/mfwMga3Kl0

El beisbolista de los Ángeles de Anaheim ocupa el segundo lugar de esta lista luego de que en el 2019 firmara un contrato por 12 años y más de 430 millones de dólares. El jardinero centro de los angelinos fue elegido Novato del Año de la Liga Americana en su primera temporada en las Grandes Ligas, ha sido nombrado MVP en tres ocasiones de la Liga Americana y ha participado en seis Juego de Estrellas, siendo reconocido como el Jugador Más Valioso en dos de ellos.

El boxeador mexicano Saúl 'Canelo' Álvarez en el 2018 firmó un contrato con el servicio de streaming DAZN por cinco años y unos 360 millones de dólares. Considerado uno de los mejores boxeadores de la historia de México, actualmente es campeón mundial en cuatro categorías de peso distintas, el compromiso del Canelo acordaba 11 peleas.

🇲🇽 Hoy nos convertimos en leyenda. Somos 4 veces campeones mundiales.🇺🇸 Today we became legends. We are 4 times world champions. 🏆🏆🏆🏆 #TeamCanelopic.twitter.com/x0lAgckL6K