El padre de Messi asegura que ve "difícil que Leo se quede" en el Barcelona

El padre y agente de Leo Messi, Jorge Messi, ha asegurado este miércoles a su llegada a Barcelona que está "difícil" que su hijo permanezca en el FC Barcelona, si bien ha negado que hayan hablado con Pep Guardiola, técnico de un Manchester City con quien no han contactado tampoco.

En declaraciones a Deportes Cuatro, antes de entrar en su oficina para encontrarse con los abogados que llevan el caso, Jorge Messi reconoció no saber si se irá Leo Messi del Barça o no, pero aseguró que es "difícil" que se quede.

"No sé, no sé nada. Lo veo difícil para quedarse", reconoció el padre del '10', actual capitán del equipo blaugrana, que envió hace días un burofax al club pidiendo su salida libre. No obstante, nadie del entorno del jugador había hablado hasta ahora.

Pese a esa dificultad que augura Jorge Messi, está prevista para esta mismo miércoles una reunión con el presidente del FC Barcelona, Josep Maria Bartomeu, para buscar una posible solución a la situación.

Sin conversación con Pep Guardiola

Por otro lado, el del posible comprador o nuevo destino de su hijo, negó haber hablado personalmente con el Manchester City o con Pep Guardiola, con quien Leo coincidió en su exitosa época en el Barça. "No sé, no hay nada todavía. No hablé con Pep, ni con nadie", señaló.