El tenista español Pablo Carreño confesó estar "en una nube" tras lograr la medalla de bronce contra el serbio Novak Djokovic, cabeza de serie número uno, en los Juegos Olímpicos de Tokyo 2020, y destacó que viajó a Japón a por un metal y que lo ha conseguido después de ganar a los números uno y dos del mundo.

"Estoy en una nube. Cuando perdí el segundo set pensé que esto ya estaba muerto. Ganar al número uno es muy duro, pero después de perder el segundo set pensaba que no podía más. Pero he podido. Esto es increíble. Venía a por una medalla y ha costado, pero la he conseguido. He ganado al número dos y al número uno y me llevo el bronce", manifestó en declaraciones facilitadas por el COE.

Pese al momento de 'bajón' al perder el segundo set, se repuso bien. "Me he llevado el primer set, eso facilita los pensamientos positivos. Pero perder el segundo set habiendo tenido bola de partido, te viene que lo has tenido cerca y no lo has conseguido. Pero he vuelto a tener la confianza para desplegar otra vez todo mi juego, ha sido clave el estar mentalmente, todo el torneo, con una actitud muy buena", celebró.

El tenista asturiano se repuso tras perder el segundo set teniendo bola de partido y remató al serbio en un tercer tiempo

El de Gijón aseguró que las sensaciones que tuvo en la pista después de ganar el ultimo punto, no las había "tenido nunca" ni al ganar la Copa Davis con España ni en ninguno de sus títulos ATP. "Como esta sensación, nunca nada", manifestó.

"Cuando ha terminado el último punto, no sabía ni lo que estaba pasando. Luego he ido al banco y me he emocionado mucho, porque piensas en la gente que sufre contigo y que está detrás de ti. Toda la gente que me siga para hacer los sacrificios que tenemos que hacer. Ha sido muy emocionante", reconoció.

Por otro lado, sobre el tirar la raqueta a la grada y gestos varios de Novak Djokovic, quiso verlo en positivo, a su favor. "Todas esas cosas son consecuencia de que ve que el partido peligra y de que soy rival difícil y no ve las coas raras. Cuando eso pasa, tengo que pensar en positivo y crecerme con ello, por ver que tu rival no es capaz de sacar su mejor juego", celebró.

"Novak es un jugador excelente, lo ha demostrado muchas veces, y pienso en el partidazo que he hecho y los momentos que he gestionado contra el mejor del mundo. Esta medalla de bronce me sabe a título", reiteró el asturiano.

Con su medalla, Carreño suma el decimotercer metal para la historia del tenis español en los Juegos Olímpicos

Y piensa en positivo, aunque queden tres años, respecto a los siguientes Juegos Olímpicos de París 2024. "Son mis primeros Juegos Olímpicos y soñaba con una medalla. Podría decir cualquier cosa para París pero hay que ser precavidos, conseguir una medalla no es nada fácil. París será otra aventura y daré el cien por cien o más para volver a sacar una medalla", manifestó.

Carreño sumó además la decimotercera medalla para el tenis español en los Juegos Olímpicos, en los que la 'Armada' ha conseguido 2 oros, los de Rafa Nadal en Beijing 2008 y el de Nadal y Marc López en dobles en Río de Janeiro 2016, 7 platas y cuatro bronces, con el del tenista asturiano en Tokyo 2020.

El bronce de Pablo Carreño es la quinta medalla de la delegación española en Tokyo 2020, después del oro del equipo mixto de foso olímpico integrado por Alberto Fernández y Fátima Gálvez, las platas de la taekwondista Adriana Cerezo y la kayakista Maialen Chourraut, y el bronce del 'biker' David Valero.