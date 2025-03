El Osasuna impugna el partido liguero ante el Barcelona por alineación indebida

El Club Atlético Osasuna ha presentado este viernes un recurso ante el Comité de Competición de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF) por una supuesta alineación indebida del FC Barcelona en el encuentro disputado el pasado jueves en el Estadi Olímpic Lluís Companys, que finalizó con victoria azulgrana por 3-0. El motivo del reclamo es la participación del defensa Iñigo Martínez, quien, según el club navarro, no debía haber sido alineado debido a una restricción de la FIFA.



Según explicó Osasuna en un comunicado, la alineación del central vasco vulnera el artículo 5 del Anexo I del Reglamento del Estatuto y la Transferencia de Jugadores de la FIFA. Dicho artículo establece que un jugador que no se incorpora a la convocatoria de su selección por razones médicas, o la abandona, no podrá disputar duelos con su club durante los cinco días posteriores al fin del periodo internacional.



El club rojillo se basa en la información proporcionada por la propia RFEF el pasado 17 de marzo, cuando comunicó que Iñigo Martínez causaba baja en la convocatoria de la selección española debido a una parameniscitis interna en la rodilla derecha. En el mismo comunicado también se anunció la desconvocatoria por motivos médicos de Marc Casadó y Bryan Zaragoza, aunque este último sí acudió a la concentración de la selección española para ser evaluado por los servicios médicos.



Osasuna recalca que, dado que la ausencia de Iñigo Martínez en la selección se debió a una cuestión médica, el jugador debía haberse acogido a la normativa de FIFA que impide su participación con su club en los cinco días posteriores a la ventana de selecciones. "Es evidente que ninguno de estos jugadores era hábil para disputar el encuentro del jueves", argumenta la entidad navarra.



El club también hizo una distinción entre este caso y el de otros jugadores como Gerard Martín, Pablo Torre y Fermín López, quienes fueron liberados del segundo compromiso con la selección española Sub21 sin que mediara una causa médica. Osasuna insiste en que el caso de Iñigo Martínez sí está regulado por el reglamento de FIFA y que, por tanto, su alineación supone una infracción.



Ante Budimir (17) remata de cabeza junto a Íñigo Martínez (5), del FC Barcelona | EFE



En defensa de sus derechos y de la igualdad en la competición, Osasuna ha decidido presentar un recurso ante el Comité de Competición con el objetivo de esclarecer lo sucedido y, en su caso, obtener una resolución favorable. La impugnación del encuentro podría derivar en posible sanción al Barça si se confirma la infracción.



Por el momento, ni la RFEF ni el FC Barcelona han emitido una respuesta oficial a la reclamación del club pamplonés. Se espera que el Comité de Competición analice el caso en los próximos días y emita un veredicto sobre la validez de la alineación.